Мюллер поднялся на восьмое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» дома проиграла «ПСЖ» со счетом 2:3.

Второй мяч мюнхенской команды забил нападающий Томас Мюллер, замкнувший головой навес со стандарта.

Для немца это 48-й гол в главном еврокубке. По этому показателю он сравнялся с Андреем Шевченко и Златаном Ибрагимовичем. Теперь они делят восьмое место в списке лучших бомбардиров турнира.

Чаще в ЛЧ отличались только Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120), Роберт Левандовски (73), Рауль (71), Карим Бензема (70), Рууд ван Нистелрой (56) и Тьерри Анри (50).