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    Мюллер поднялся на восьмое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

    В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» дома проиграла «ПСЖ» со счетом 2:3.

    Второй мяч мюнхенской команды забил нападающий Томас Мюллер, замкнувший головой навес со стандарта.

    Для немца это 48-й гол в главном еврокубке. По этому показателю он сравнялся с Андреем Шевченко и Златаном Ибрагимовичем. Теперь они делят восьмое место в списке лучших бомбардиров турнира.

    Чаще в ЛЧ отличались только Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120), Роберт Левандовски (73), Рауль (71), Карим Бензема (70), Рууд ван Нистелрой (56) и Тьерри Анри (50).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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