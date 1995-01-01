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    Кучаев может пропустить матчи с «Арсеналом» и «Ротором» из-за травмы

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев продолжает восстанавливаться после травмы. Об этом сообщил агент футболиста Олег Артемов.

    «Пока врачи разбираются, непонятно по срокам восстановления. Ничего серьезного у него нет, но восстанавливается под наблюдением врачей. Участие в ближайших матчах под вопросом, все зависит от врачей и его организма», – цитирует Артемова «Спорт-Экспресс».

    • Кучаев не играет с 17 марта из-за проблем с икроножной мышцей.
    • Ранее Metaratings сообщал, что Кучаев играл с «Зенитом» в 23-м туре РПЛ на уколах и усугубил травму. Из-за этого он пропустил молодежный Евро.
    • 8 апреля ЦСКА сыграет в Кубке России с «Арсеналом».
    • 12 апреля москвичи встретятся с «Ротором» в 25-м туре РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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