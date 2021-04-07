Кучаев может пропустить матчи с «Арсеналом» и «Ротором» из-за травмы

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев продолжает восстанавливаться после травмы. Об этом сообщил агент футболиста Олег Артемов.

«Пока врачи разбираются, непонятно по срокам восстановления. Ничего серьезного у него нет, но восстанавливается под наблюдением врачей. Участие в ближайших матчах под вопросом, все зависит от врачей и его организма», – цитирует Артемова «Спорт-Экспресс».