Metaratings: Кучаев играл с «Зенитом» на уколах. Он усугубил травму и пропустит молодежный Евро

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев испытывал проблемы с икроножной мышцей перед игрой 23-го тура РПЛ против «Зенита».
По информации Metaratings, футболиста выпустили на поле, несмотря на риск усугубить повреждение. Он отыграл на уколах полтора тайма и был заменен.
В итоге выяснилось, что травма 23-летнего хавбека не позволит ему принять участие в молодежном Евро-2021.
- Вместо Кучаева в молодежную сборную России вызвали Константина Тюкавина.
- Команда в группе Евро-2021 сыграет с Францией, Исландией, Данией.
Источник: Metaratings