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    Metaratings: Кучаев играл с «Зенитом» на уколах. Он усугубил травму и пропустит молодежный Евро

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев испытывал проблемы с икроножной мышцей перед игрой 23-го тура РПЛ против «Зенита».

    По информации Metaratings, футболиста выпустили на поле, несмотря на риск усугубить повреждение. Он отыграл на уколах полтора тайма и был заменен.

    В итоге выяснилось, что травма 23-летнего хавбека не позволит ему принять участие в молодежном Евро-2021.

    • Вместо Кучаева в молодежную сборную России вызвали Константина Тюкавина.
    • Команда в группе Евро-2021 сыграет с Францией, Исландией, Данией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 22:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7846

      Вомбат 38 минут назад

      Не верю, что запасные ЦСКА могли сыграть хуже Кучаева. Потому что хуже некуда. Ну и зачем тогда этот героизм? Вопрос, на который Ганчаренко уже не обязан отвечать. Здоровья парню, конечно. И пусть больше не играет на уколах. Это не его стезя.

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