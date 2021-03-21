Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Metaratings: Кучаев играл с «Зенитом» на уколах. Он усугубил травму и пропустит молодежный Евро

Metaratings: Кучаев играл с «Зенитом» на уколах. Он усугубил травму и пропустит молодежный Евро

21 марта 2021, 22:58
8

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев испытывал проблемы с икроножной мышцей перед игрой 23-го тура РПЛ против «Зенита».

По информации Metaratings, футболиста выпустили на поле, несмотря на риск усугубить повреждение. Он отыграл на уколах полтора тайма и был заменен.

В итоге выяснилось, что травма 23-летнего хавбека не позволит ему принять участие в молодежном Евро-2021.

  • Вместо Кучаева в молодежную сборную России вызвали Константина Тюкавина.
  • Команда в группе Евро-2021 сыграет с Францией, Исландией, Данией.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия (мол) Кучаев Константин
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1616356983
Не верю, что запасные ЦСКА могли сыграть хуже Кучаева. Потому что хуже некуда. Ну и зачем тогда этот героизм? Вопрос, на который Ганчаренко уже не обязан отвечать. Здоровья парню, конечно. И пусть больше не играет на уколах. Это не его стезя.
Ответить
NewLife
1616361105
Недостойный поступок тренера. Если тренеру плевать на здоровье своих игроков, то это плохой тренер.
Ответить
Nerlinger
1616370203
ВМГ нагадил надорожку. Зачем Косте нагадил Гад ??? !!!
Ответить
portero
1616397637
И нафига это было надо???
Ответить
Валерий1965
1616411922
Искренне жаль этого молодого идиота!
Ответить
erma
1616427845
Имейте ввиду, это те же врачи, что и нас лечат. Делают уколы, прикладывают лед (чтобы не болело), а кто лечить будет? Вы че, не понимаете, что обезбаливание ничего не лечит, а колечит, потому что спортсмен продолжает бегать и усугубляет травму? Одно слово - дебилы!
Ответить
zigbert
1616494115
Кучаев несомненно сейчас один из лучших игроков в ЦСКА. Однако рисковать его здоровьем большая ошибка.
Ответить
Главные новости
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
ВидеоЗаболотному порвали трусы в дебютном матче Медиалиги
15:45
4
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
6
Стало известно, сколько матчей пропустит травмированный Кисляк
15:15
2
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
14:53
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
1
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
3
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
13
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
16:22
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
1
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
3
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
3
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
13
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
4
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
8
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
9
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
1
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
2
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
1
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
4
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
11
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
18
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+