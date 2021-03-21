Metaratings: Кучаев играл с «Зенитом» на уколах. Он усугубил травму и пропустит молодежный Евро

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев испытывал проблемы с икроножной мышцей перед игрой 23-го тура РПЛ против «Зенита».

По информации Metaratings, футболиста выпустили на поле, несмотря на риск усугубить повреждение. Он отыграл на уколах полтора тайма и был заменен.

В итоге выяснилось, что травма 23-летнего хавбека не позволит ему принять участие в молодежном Евро-2021.