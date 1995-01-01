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    Влашич: «Могли разгромить «Тамбов», если бы не потрясающая игра вратаря»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над «Тамбовом» (2:1) в 24-м туре РПЛ.

    – Редкий случай, все голы в матче забиты с 11-метровой отметки. Их могло быть и больше, но свой второй пенальти в матче вы реализовать не смогли. Что произошло в том эпизоде?

    – Я неплохо пробил, но вратарь «Тамбова» совершил отличное спасение. Он вообще здорово отыграл. Мы создали немало голевых ситуаций, однако голкипер выручал раз за разом. Если бы не его потрясающая игра, мы могли завершить матч разгромной победой.

    – Вас не смутит эта неудача? В следующий раз возьметесь пробить пенальти?

    – Конечно, ведь я всегда хочу забивать! Если тренер скажет, что я должен подойти к 11-метровой отметке, сделаю это без малейших сомнений.

    • Четыре пенальти за один матч РПЛ – новый рекорд турнира.
    • Влашич – автор первого гола ЦСКА при Ивице Оличе.
    • ЦСКА идет в 4 очках от зоны Лиги чемпионов.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 14:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3954

      Ганнибал Лектор 42 минуты назад

      Там вратарь, наверное, на число своих сэйвов воткнул ползарплаты ))

      0
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      Рейтинг: +67

      9зверь9 1 час назад

      не могли... могли бы - разгромили!

      0
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      Рейтинг: +14703

      derrik2000 1 час назад

      Акинфеев уже скоро карьеру закончит.
      Если Сычёв оставшиеся матчи ЧР так же БЛЕСТЯЩЕ проведёт, то руководству армейцев просто таки НУЖНЕ БУДЕТ на него внимание обратить.
      А то писали в том духе. что, мол, ВСЁ: Рыжиков ушёл и в воротах некому стоять.
      А получилось, что "не было бы счастья, да несчастье помогло".
      Правда в данном конкретном случае да и авансом это "несчастье" возможно помогло (или помоЖЕТ) одному Сычёву.

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      Рейтинг: +4346

      Павелий 1 час назад

      А могли и вничью сыграть.

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