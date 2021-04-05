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  • Влашич: «Могли разгромить «Тамбов», если бы не потрясающая игра вратаря»

Влашич: «Могли разгромить «Тамбов», если бы не потрясающая игра вратаря»

5 апреля 2021, 14:25
5

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над «Тамбовом» (2:1) в 24-м туре РПЛ.

– Редкий случай, все голы в матче забиты с 11-метровой отметки. Их могло быть и больше, но свой второй пенальти в матче вы реализовать не смогли. Что произошло в том эпизоде?

– Я неплохо пробил, но вратарь «Тамбова» совершил отличное спасение. Он вообще здорово отыграл. Мы создали немало голевых ситуаций, однако голкипер выручал раз за разом. Если бы не его потрясающая игра, мы могли завершить матч разгромной победой.

– Вас не смутит эта неудача? В следующий раз возьметесь пробить пенальти?

– Конечно, ведь я всегда хочу забивать! Если тренер скажет, что я должен подойти к 11-метровой отметке, сделаю это без малейших сомнений.

  • Четыре пенальти за один матч РПЛ – новый рекорд турнира.
  • Влашич – автор первого гола ЦСКА при Ивице Оличе.
  • ЦСКА идет в 4 очках от зоны Лиги чемпионов.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (5)
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Павелий
1617623789
А могли и вничью сыграть.
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derrik2000
1617624462
Акинфеев уже скоро карьеру закончит. Если Сычёв оставшиеся матчи ЧР так же БЛЕСТЯЩЕ проведёт, то руководству армейцев просто таки НУЖНЕ БУДЕТ на него внимание обратить. А то писали в том духе. что, мол, ВСЁ: Рыжиков ушёл и в воротах некому стоять. А получилось, что "не было бы счастья, да несчастье помогло". Правда в данном конкретном случае да и авансом это "несчастье" возможно помогло (или помоЖЕТ) одному Сычёву.
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9зверь9
1617625305
не могли... могли бы - разгромили!
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Ганнибал Лектор
1617626570
Там вратарь, наверное, на число своих сэйвов воткнул ползарплаты ))
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paracetamol
1617637510
Еще пару пенальти судья бы поставил, так и разгромили бы. Пожмотился Гинер, сэкономил, мля!
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