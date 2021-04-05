Влашич: «Могли разгромить «Тамбов», если бы не потрясающая игра вратаря»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над «Тамбовом» (2:1) в 24-м туре РПЛ.

– Редкий случай, все голы в матче забиты с 11-метровой отметки. Их могло быть и больше, но свой второй пенальти в матче вы реализовать не смогли. Что произошло в том эпизоде?

– Я неплохо пробил, но вратарь «Тамбова» совершил отличное спасение. Он вообще здорово отыграл. Мы создали немало голевых ситуаций, однако голкипер выручал раз за разом. Если бы не его потрясающая игра, мы могли завершить матч разгромной победой.

– Вас не смутит эта неудача? В следующий раз возьметесь пробить пенальти?

– Конечно, ведь я всегда хочу забивать! Если тренер скажет, что я должен подойти к 11-метровой отметке, сделаю это без малейших сомнений.