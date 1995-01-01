Матч «Тамбов» – ЦСКА стал рекордным по числу пенальти за одну игру

В матче 24-го тура РПЛ ЦСКА на выезде обыграл «Тамбов» со счетом 2:1.

Все три гола в этой игре были забиты с пенальти, еще один 11-метровый не реализовал Никола Влашич.

Четыре пенальти за один матч РПЛ – это новый рекорд турнира.