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    Матч «Тамбов» – ЦСКА стал рекордным по числу пенальти за одну игру

    В матче 24-го тура РПЛ ЦСКА на выезде обыграл «Тамбов» со счетом 2:1.

    Все три гола в этой игре были забиты с пенальти, еще один 11-метровый не реализовал Никола Влашич.

    Четыре пенальти за один матч РПЛ – это новый рекорд турнира.

    • ЦСКА благодаря победе поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата.
    • «Тамбов» идет на последней строчке.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19700

      bset 1 час назад

      Дожили. Против клуба, который прекратит свое существование через 2 месяца, ни одного гола с игры не забили. Чувствую, Олич эту ситуацию не разрулит...

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      Рейтинг: +20341

      silver29 > bset 1 час назад

      Исполнителей нет, у вас всегда была образцовая трансферная политика, а тут провал. Еще Акинфееву скажите спасибо все таки хорошо тянет, а замены ему нет.

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