Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    РПЛ. «Урал» впервые за три года обыграл «Арсенал», Погребняк забил

    Павел Погребняк помог «Уралу» победить «Арсенал». Туляки не проигрывали сопернику в чемпионате с 2018 года.

    «Арсенал» остался в зоне переходных матчей. У него на третьей минуте не реализовал пенальти Владислав Пантелеев.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Погребняк, 13; 2:0 – Гаджимурадов, 85.

    «Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Подберeзин (Гаджимурадов, 66), Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Погребняк (Герасимов, 82).

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов (Беляев, 46), Бауэр, Ткачeв (Громыко, 82), Пантелеев (Джорджевич, 62), Коновалов (Панченко, 86), Ломовицкий, Чаушич, Луценко.

    Предупреждения: Калинин, 2; Погребняк, 55; Гаджимурадов, 90+1 – Луценко, 18; Хагуш, 34; Пантелеев, 40; Коновалов, 82; Ломовицкий, 90+5.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:54
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +46209

      portero 24 минуты назад

      Урал обезопасил себя от стыков...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17991

      slavutiq70 36 минут назад

      Урал, с победой !!!Походу окончательно отдалились от опасной зоны,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5918

      Рубинище 38 минут назад

      все звёзды сошлись, Гадзюр пенку взял, и даже Погребняк забил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21564

      Боцман59rus 48 минут назад

      Уголовник уральский тульский пряник испёк? Или шашлыком подавился

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -967

      СуперПАВ9 > Боцман59rus 39 минут назад

      Сам понял че написал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4730

      BarStep 1 час назад

      Рад за Урал!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3343

      Черкизовский Кот 1 час назад

      У "Арсенала" в этом сезоне чудовищная статистика на выезде: в 13 матчах всего 1 очко, и то - с мёртвым "Тамбовом".

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84132
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru