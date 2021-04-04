РПЛ. «Урал» впервые за три года обыграл «Арсенал», Погребняк забил

Павел Погребняк помог «Уралу» победить «Арсенал». Туляки не проигрывали сопернику в чемпионате с 2018 года.

«Арсенал» остался в зоне переходных матчей. У него на третьей минуте не реализовал пенальти Владислав Пантелеев.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Погребняк, 13; 2:0 – Гаджимурадов, 85.

«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Подберeзин (Гаджимурадов, 66), Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Погребняк (Герасимов, 82).

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов (Беляев, 46), Бауэр, Ткачeв (Громыко, 82), Пантелеев (Джорджевич, 62), Коновалов (Панченко, 86), Ломовицкий, Чаушич, Луценко.

Предупреждения: Калинин, 2; Погребняк, 55; Гаджимурадов, 90+1 – Луценко, 18; Хагуш, 34; Пантелеев, 40; Коновалов, 82; Ломовицкий, 90+5.

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