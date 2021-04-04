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РПЛ. «Урал» впервые за три года обыграл «Арсенал», Погребняк забил

4 апреля 2021, 15:54
7

Павел Погребняк помог «Уралу» победить «Арсенал». Туляки не проигрывали сопернику в чемпионате с 2018 года.

«Арсенал» остался в зоне переходных матчей. У него на третьей минуте не реализовал пенальти Владислав Пантелеев.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Погребняк, 13; 2:0 – Гаджимурадов, 85.

«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Подберeзин (Гаджимурадов, 66), Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Погребняк (Герасимов, 82).

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов (Беляев, 46), Бауэр, Ткачeв (Громыко, 82), Пантелеев (Джорджевич, 62), Коновалов (Панченко, 86), Ломовицкий, Чаушич, Луценко.

Предупреждения: Калинин, 2; Погребняк, 55; Гаджимурадов, 90+1 – Луценко, 18; Хагуш, 34; Пантелеев, 40; Коновалов, 82; Ломовицкий, 90+5.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Арсенал
Комментарии (7)
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Черкизовский Кот
1617541253
У "Арсенала" в этом сезоне чудовищная статистика на выезде: в 13 матчах всего 1 очко, и то - с мёртвым "Тамбовом".
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BarStep
1617541297
Рад за Урал!
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Боцман59rus
1617542032
Уголовник уральский тульский пряник испёк? Или шашлыком подавился
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Рубинище
1617542606
все звёзды сошлись, Гадзюр пенку взял, и даже Погребняк забил.
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slavа0508
1617542720
Урал, с победой !!!Походу окончательно отдалились от опасной зоны,,,
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portero
1617543447
Урал обезопасил себя от стыков...
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zigbert
1617626540
В начале игры преимущество было у Арсенала но после нереализованного пенальти Урал переломил ход игры и не упускал его до конца матча.
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