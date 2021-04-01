Казарцев рассудит «Сочи» и «Локомотив» в 1/4 финала Кубка России. Вилков обслужит матч «Арсенал» – ЦСКА

РФС назначил арбитров на матчи 1/4 финала Кубка России.
7 апреля
«Сочи» - «Локомотив»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Гурбанов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гвардис.
«Ахмат» - «Уфа»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Игорь Синер.
8 апреля
«Крылья Советов» - «Динамо»: судья – Артем Любимов; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Турбин; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Арсенал» - ЦСКА: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Антон Кобзев; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Мацюра.