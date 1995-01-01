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    Казарцев рассудит «Сочи» и «Локомотив» в 1/4 финала Кубка России. Вилков обслужит матч «Арсенал» – ЦСКА

    РФС назначил арбитров на матчи 1/4 финала Кубка России.

    7 апреля

    «Сочи» - «Локомотив»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Гурбанов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гвардис.

    «Ахмат» - «Уфа»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Игорь Синер.

    8 апреля

    «Крылья Советов» - «Динамо»: судья – Артем Любимов; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Турбин; инспектор – Сергей Лапочкин.

    «Арсенал» - ЦСКА: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Антон Кобзев; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Мацюра.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +43711

      MaxRnD 50 минут назад

      Этот рассудит ... ещё тот судила ...

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