Зидан – о 3:1 с «Аталантой»: «Соперник и носа своего не показывал вблизи наших ворот»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу мадридского клуба над «Аталантой» (3:1) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.

«Я поздравил парней, поскольку они отлично проявили себя на протяжении всего матча против соперника, который отнимает много физических сил. Мы должны были четко сыграть в обороне, и мы это сделали. Кроме того, смогли показать свою игру, владея мячом.

Если не считать момента Сапаты, то соперник и носа своего не показывал вблизи наших ворот. Обычно «Аталанта» создает много моментов, но сегодня было не так.

Связка Луки Модрича и Тони Крооса феноменальна. Луке почти 35, но по его действиям на поле этого точно не скажешь», – цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.