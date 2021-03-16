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    Бензема повторил рекорд Месси и Рауля, забив в Лиге чемпионов в 17 календарных годах

    Нападающий Карим Бензема отличился в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:1).

    33-летний француз забил в Лиге чемпионов в 17 календарных годах. Бензема повторил рекорд бывшего нападающего «Реала» Рауля и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

    • Бензема забил 70-й гол в Лиге чемпионов – это пятый показатель в истории турнира.
    • Рауль – четвертый бомбардир в истории ЛЧ с 71 голом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Gracenote

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