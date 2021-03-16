Бензема повторил рекорд Месси и Рауля, забив в Лиге чемпионов в 17 календарных годах

Нападающий Карим Бензема отличился в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:1).

33-летний француз забил в Лиге чемпионов в 17 календарных годах. Бензема повторил рекорд бывшего нападающего «Реала» Рауля и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Бензема стал пятым игроком в истории ЛЧ, забившим 70-м головНа этот раз максимально помог Модрич: перехватил и выкатил на блюдечке«Реал» ведет 1:0, ждем второй тайм на Матч ТВ:https://t.co/Sr5eVmkGNW pic.twitter.com/HKWlr3wA5o