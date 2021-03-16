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    «Ростов» полетел на матч с «Ротором». Его могли бойкотировать из-за судейства

    «Ростов» сыграет с «Ротором» в гостевом матче 23-го тура РПЛ, несмотря на информацию о возможном бойкоте игры.

    Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сообщил, что ростовчане могут бойкотировать поединок в Волгограде в знак протеста против судейских ошибок.

    • Матч «Ротор» – «Ростов» запланирован на 17 марта.
    • В 22-м туре РПЛ донская команда проиграла «Химкам» (0:1).
    • В ростовском клубе считают, что арбитр в этой встрече допустил несколько результативных ошибок в пользу соперника.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Ростова»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2883

      neim 2 часа назад

      Понты дороже денег, или Червиченко пургу гонит ?

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