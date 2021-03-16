«Ростов» полетел на матч с «Ротором». Его могли бойкотировать из-за судейства

«Ростов» сыграет с «Ротором» в гостевом матче 23-го тура РПЛ, несмотря на информацию о возможном бойкоте игры.
Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сообщил, что ростовчане могут бойкотировать поединок в Волгограде в знак протеста против судейских ошибок.
- Матч «Ротор» – «Ростов» запланирован на 17 марта.
- В 22-м туре РПЛ донская команда проиграла «Химкам» (0:1).
- В ростовском клубе считают, что арбитр в этой встрече допустил несколько результативных ошибок в пользу соперника.
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Источник: Официальный твиттер «Ростова»