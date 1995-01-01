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    Соперник России по молодежному Евро Франция назвала состав. Кунде, Гендузи, Камавинга – в списке

    Молодежная сборная Франции огласила состав на групповой этап Евро-2021. Соперниками будут Россия, Дания, Исландия. Игры состоятся в марте.

    Вратари: Альбан Лафон («Нант»), Иллан Меслие («Лидс», Англия), Димитри Берто («Монпелье»)

    Защитники: Колин Дагба («ПСЖ»), Бенуа Бадьяшиль («Монако»), Ибраима Конате («Лейпциг», Германия), Уэсли Фофана («Лестер», Англия), Файто Мауасса («Ренн»), Адриен Труффер («Ренн»), Пьер Калюлю («Милан», Италия), Жюль Кунде («Севилья», Испания)

    Полузащитники: Маттео Гендузи («Герта», Германия), Орельен Чуамени («Монако»), Бубакар Камара («Марсель»), Ромен Фавр («Брест»), Бубакари Сумаре («Лилль»), Уссем Ауа («Лион»), Эдуардо Камавинга («Ренн»)

    Нападающие: Одсонн Эдуард («Селтик», Шотландия), Рэндал Коло Муани («Нант»), Мусса Диаби («Байер», Германия), Жонатан Иконе («Лилль»), Амин Гуири («Ницца»).

    Захарян, Умяров и Чалов – в заявке сборной России на молодежный Евро-2021

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    Источник: GFFN

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