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    «Зенит» показал гол Караваева с дальней дистанции из-за спины вратаря «Ахмата» Шелии

    Пресс-служба «Зенита» показала победный гол матча 22-го тура РПЛ против «Ахмата» (4:0) с альтернативной камеры. Его забил защитник Вячеслав Караваев.

    Ворота гостей защищал Гиорги Шелия. Видео доступно ниже.

    • «Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.
    • По мнению Игоря Федотова, пенальти в пользу «Зенита» (2-й гол) был назначен несправедливо.
    • «Ахмат» не побеждает в Санкт-Петербурге с 2017 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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