Пресс-служба «Зенита» показала победный гол матча 22-го тура РПЛ против «Ахмата» (4:0) с альтернативной камеры. Его забил защитник Вячеслав Караваев.
Ворота гостей защищал Гиорги Шелия. Видео доступно ниже.
- «Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.
- По мнению Игоря Федотова, пенальти в пользу «Зенита» (2-й гол) был назначен несправедливо.
- «Ахмат» не побеждает в Санкт-Петербурге с 2017 года.
Посмотрим еще раз? #ЗенитАхмат pic.twitter.com/2ORspMvsWw— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 14, 2021