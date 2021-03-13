Агент Гурцкая: «Переход Кокорина – прекрасная сделка шарлатанов. Обманули иностранцев хоть раз в жизни»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о переходе нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Трансфер состоялся в январе.

Сумма сделки – 4,5 миллиона евро.

Россиянин сыграл за новую команду три матча, остальные пропустив из-за проблем со здоровьем.

«Переход Кокорина – прекрасная сделка шарлатанов. Судя по тому, как Кокорин играет в «Фиорентине». Хоть один раз в жизни мы обманули иностранцев. Шарлатан – тот, кто умудрился продать Александра за границу. Сейчас он не стоит ничего.

Если бы ты поставил любого итальянца, воспитанника школы «Фиорентины», он бы тоже отдал пять передач поперек поля. У него есть какие-то «покровители», люди, которые ему симпатизируют. Капелло и Манчини. Они сказали, что он отличный парень, и предложили взять в команду. В «Фиорентине» просто доверились. Не думаю, что Кокорин надолго задержится в Серии А», – сказал Гурцкая.