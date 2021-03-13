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  • Агент Гурцкая: «Переход Кокорина – прекрасная сделка шарлатанов. Обманули иностранцев хоть раз в жизни»

Агент Гурцкая: «Переход Кокорина – прекрасная сделка шарлатанов. Обманули иностранцев хоть раз в жизни»

13 марта 2021, 12:00
9

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о переходе нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

  • Трансфер состоялся в январе.
  • Сумма сделки – 4,5 миллиона евро.
  • Россиянин сыграл за новую команду три матча, остальные пропустив из-за проблем со здоровьем.

«Переход Кокорина – прекрасная сделка шарлатанов. Судя по тому, как Кокорин играет в «Фиорентине». Хоть один раз в жизни мы обманули иностранцев. Шарлатан – тот, кто умудрился продать Александра за границу. Сейчас он не стоит ничего.

Если бы ты поставил любого итальянца, воспитанника школы «Фиорентины», он бы тоже отдал пять передач поперек поля. У него есть какие-то «покровители», люди, которые ему симпатизируют. Капелло и Манчини. Они сказали, что он отличный парень, и предложили взять в команду. В «Фиорентине» просто доверились. Не думаю, что Кокорин надолго задержится в Серии А», – сказал Гурцкая.

Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Спартак Кокорин Александр
Комментарии (9)
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vladimir-7
1615628775
Ну и правильно сделал Федун, нае**л жадных итальяшек, так им и надо.
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Brabus71
1615634879
Это Кокорин нае... т всех лет так двенадцать
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Вальдемар IV
1615641125
фиалки частные, а сколько рабов кинули на мазут с их зулусами, глянем на голландского зэка с командами у которых хотя бы есть оборона
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алдан2014
1615644958
В Сочи заждались Сашку
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серега кашин
1615645756
да фиалки крепко лоханулись
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Garrincha58
1615646293
не намного они и лоханулись а вот Зенит лажается по крупному вспомним только Маркизио и особенно Малкома двух сломанных игроков подсунули да и сейчас Венделл тоже не подарок совершенно бесполезный игрок
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alex1951
1615646829
....его расстреляют.за воровство .в торговом центре.такие законы.руссо-бандито. постоянно сытто-пьяно ,постоянно жрет Сinzano)))
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