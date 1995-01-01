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    Агент Гурцкая: «Переход Кокорина – прекрасная сделка шарлатанов. Обманули иностранцев хоть раз в жизни»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о переходе нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

    • Трансфер состоялся в январе.
    • Сумма сделки – 4,5 миллиона евро.
    • Россиянин сыграл за новую команду три матча, остальные пропустив из-за проблем со здоровьем.

    «Переход Кокорина – прекрасная сделка шарлатанов. Судя по тому, как Кокорин играет в «Фиорентине». Хоть один раз в жизни мы обманули иностранцев. Шарлатан – тот, кто умудрился продать Александра за границу. Сейчас он не стоит ничего.

    Если бы ты поставил любого итальянца, воспитанника школы «Фиорентины», он бы тоже отдал пять передач поперек поля. У него есть какие-то «покровители», люди, которые ему симпатизируют. Капелло и Манчини. Они сказали, что он отличный парень, и предложили взять в команду. В «Фиорентине» просто доверились. Не думаю, что Кокорин надолго задержится в Серии А», – сказал Гурцкая.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16278

      vladimir-7 1 час назад

      Ну и правильно сделал Федун, нае**л жадных итальяшек, так им и надо.

      0
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      Рейтинг: +7906

      NewLife > vladimir-7 17 минут назад

      Только сначала Газизов на.е.бал Федуна.

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