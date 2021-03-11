Навас и Холанд – среди претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам четырех ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшихся на этой неделе.
Это полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо, вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас, нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд и хавбек «Порту» Сержиу Оливейра.
- Холанд и Оливейра оформили по дублю в играх с «Севильей» (2:2) и «Ювентусом» (2:3) соответственно.
- У Фабиньо 79 процентов точных передач в матче с «РБ Лейпциг» (2:0).
- Навас совершил девять сейвов в поединке с «Барселоной» (1:1), в том числе отразил пенальти от Лионеля Месси.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный сайт УЕФА