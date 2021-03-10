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    Навас и Холанд – среди претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

    УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам четырех ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшихся на этой неделе.

    Это полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо, вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас, нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд и хавбек «Порту» Сержиу Оливейра.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 07:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +262

      FCLM_FCRM 54 минуты назад

      Парижане как-то трусливо отыграли матч, вот Кейлору и пришлось отдуваться за всех. Это как раз тот случай, когда игроком недели должен стать вратарь.

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      Рейтинг: +11416

      Skull_Boy 1 час назад

      Ясен красен кипер ПСЖ лучший

      0
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