Дзюба не забил десятый пенальти в карьере

К сожалению это закат Дзюбы. Кто бы что не говорил, он приносил пользу Зениту, теперь же и до этого тяжеленный нападающий, и вовсе походит на 40-ко летнего. Очень жаль, что ограниченный тренеришка, до сих пор верит, что он его вытащит хотя бы в РФПЛ как это было два сезона подряд.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не реализовал пенальти в матче 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).
Для 32-летнего футболиста это десятый незабитый удар с 11-метровой отметки в карьере.
- Дзюба не реализовал четыре пенальти в составе «Зенита», два – в «Ростове», по одному – в «Томи», «Спартаке», «Арсенале» и сборной России.
- В играх РПЛ форвард забил 20 из 27 пенальти.