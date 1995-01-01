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    Дзюба не забил десятый пенальти в карьере

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не реализовал пенальти в матче 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

    Для 32-летнего футболиста это десятый незабитый удар с 11-метровой отметки в карьере.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1978

      Валерий2705 41 минуту назад

      К сожалению это закат Дзюбы. Кто бы что не говорил, он приносил пользу Зениту, теперь же и до этого тяжеленный нападающий, и вовсе походит на 40-ко летнего. Очень жаль, что ограниченный тренеришка, до сих пор верит, что он его вытащит хотя бы в РФПЛ как это было два сезона подряд.

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