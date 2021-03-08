РПЛ. «Локомотив» разгромил «Арсенал» на выезде, Смолов забил впервые с сентября

«Локомотив» победил тульский «Арсенал» (3:0) на выезде в матче 21-го тура РПЛ.

На 71-й минуте счет открыл Федор Смолов. 31-летний форвард забил впервые с сентября. Спустя четыре минуты он ассистировал Мурило.

«Локомотив» одержал третью победу в трех официальных матчах в 2021 году и поднялся на седьмое место в РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Смолов, 71; 0:2 – Мурило, 75; 0:3 – Жемалетдинов, 85.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Рассказов (Горбатенко, 88), Бауэр, Ткачев (Коновалов, 66), Ломовицкий (Хлусевич, 89), Чаушич, Кангва (Джорджевич, 79), Костадинов, Луценко.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Мурило, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский (Живоглядов, 57), Куликов (Баринов, 69), Мухин (Магкеев, 87), Крыховяк, Лисакович (Смолов, 69), Камано (Титков, 86).

Предупреждения: Ткачев, 49; Бауэр, 63; Джорджевич, 84 – Рыбчинский, 8; Мухин, 40; Куликов, 52; Рыбус, 78.

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