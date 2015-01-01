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    РПЛ. «Локомотив» разгромил «Арсенал» на выезде, Смолов забил впервые с сентября

    «Локомотив» победил тульский «Арсенал» (3:0) на выезде в матче 21-го тура РПЛ.

    На 71-й минуте счет открыл Федор Смолов. 31-летний форвард забил впервые с сентября. Спустя четыре минуты он ассистировал Мурило.

    «Локомотив» одержал третью победу в трех официальных матчах в 2021 году и поднялся на седьмое место в РПЛ.

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Смолов, 71; 0:2 – Мурило, 75; 0:3 – Жемалетдинов, 85.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Рассказов (Горбатенко, 88), Бауэр, Ткачев (Коновалов, 66), Ломовицкий (Хлусевич, 89), Чаушич, Кангва (Джорджевич, 79), Костадинов, Луценко.

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Мурило, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский (Живоглядов, 57), Куликов (Баринов, 69), Мухин (Магкеев, 87), Крыховяк, Лисакович (Смолов, 69), Камано (Титков, 86).

    Предупреждения: Ткачев, 49; Бауэр, 63; Джорджевич, 84 – Рыбчинский, 8; Мухин, 40; Куликов, 52; Рыбус, 78.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии29
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      Рейтинг: +83508

      zigbert 1 час назад

      Локомотив с победой! Не смотря на счет трудная получилась игра.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1296

      anjaneri 1 час назад

      паравозников с залуженной победой!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5405

      житель СПб 1 час назад

      Чтож, поздравления Локомотиву! Борьба вверху обостряется.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5405

      житель СПб 1 час назад

      Честно, не знал, что Смолов еще в России и еще играет...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11839

      JTherry 2 часа назад

      можно сколько угодно владеть мячом, но без результативных ударов по воротам - это преимущества в счете не дает... Арсенал - команда пенсионеров, без скорости, без выдумки, бестолковая беготня по полю... Локо выиграл на классе, забив все "свои" голы...

      4
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      Рейтинг: +42929

      MaxRnD > JTherry 2 часа назад

      Эта игра имени Смолова, если бы не он, то хз чем бы закончилось

      7
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      Рейтинг: +87

      Karel1977 2 часа назад

      Даже Федя стреляет раз год..

      2
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      Рейтинг: +757

      Mr Green 2 часа назад

      неважен итоговый счет, важно что молодые парни выходят играть и проявляют себя на поле. Диму Баринова с выздоровлением, хороший он человек, много делает для футбольных людей в Щелково

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -778

      СуперПАВ9 > Mr Green 1 час назад

      Да пофиг молодые или не молодые

      0
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      Рейтинг: +767

      balam 2 часа назад

      Федю опять бросили?Моподчик!Локо с победой!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +42929

      MaxRnD 2 часа назад

      В верхней половине турнирной таблицы становится тесно

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2298

      PAREVG. > MaxRnD 2 часа назад

      А если еще и Зенит потеряет очки...

      5
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      Рейтинг: +42929

      MaxRnD > PAREVG. 2 часа назад

      В Казани где-то -5, значит поле очень #еровое, и всяко может случится

      3
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      Рейтинг: +767

      balam > PAREVG. 2 часа назад

      пока форму тока потеряли

      2
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      Рейтинг: +2298

      PAREVG. > MaxRnD 2 часа назад

      Я в 40 км от Казани, за бортом -7, и ветер с Волги.
      А какое поле, это к агрономам. Стадион вообще-то новый.

      2
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      Рейтинг: +2298

      PAREVG. > balam 2 часа назад

      Ничего страшного, голый торс + стринги и на поле.

      1
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      Рейтинг: +42929

      MaxRnD > PAREVG. 1 час назад

      Думаешь будут греть ?

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      Рейтинг: +619

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Играла Тула 1-й тайм хорошо. И ее форма напоминала весенние тюльпаны. Как бы ни было Локомотив и его болельщиков с победой! И оптимистичным настроем в начале сезона! Радует, что забивали разные футболисты и красиво!

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