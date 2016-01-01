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    Дмитрий Черышев: «Через неделю Денис восстановится от травмы»

    Отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева Дмитрий рассказал о восстановлении футболиста. У россиянина мышечное повреждение.

    «У Дениса всe хорошо, чувствует себя нормально. С понедельника начнет потихоньку выходить на поле. Травма не столько трудная, сколько противная. Думаю, через неделю он будет в общей группе. Не хотим загадывать, но надеемся на это. Дискомфорт в ноге ушел, поделал другие процедуры, уже совсем другое ощущение», – сказал Черышев-старший.

    • Последний раз Денис Черышев участвовал в матче 24 января.
    • В текущем сезоне Черышев провел 14 матчей, сделал 2 результативные передачи.
    • «Валенсия» идет в Примере 11-й.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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