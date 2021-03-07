Дмитрий Черышев: «Через неделю Денис восстановится от травмы»

Отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева Дмитрий рассказал о восстановлении футболиста. У россиянина мышечное повреждение.

«У Дениса всe хорошо, чувствует себя нормально. С понедельника начнет потихоньку выходить на поле. Травма не столько трудная, сколько противная. Думаю, через неделю он будет в общей группе. Не хотим загадывать, но надеемся на это. Дискомфорт в ноге ушел, поделал другие процедуры, уже совсем другое ощущение», – сказал Черышев-старший.