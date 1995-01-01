Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Гвардиола и Тухель номинированы на звание лучшего тренера АПЛ в феврале

    АПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера лиги по итогам февраля.

    За награду поборются четыре специалиста:

    Канселу, Гюндоган, Фернандеш и Лингард – среди претендентов на звание лучшего игрока АПЛ в феврале

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт АПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:24
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11367

      Cules2013 2 часа назад

      Ну тут без вариантов - Гвардиола. Сити в Англии сейчас просто всех разрывает.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83403
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru