Гвардиола и Тухель номинированы на звание лучшего тренера АПЛ в феврале

АПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера лиги по итогам февраля.
За награду поборются четыре специалиста:
- Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон») – 3 победы и 2 ничьи в 5 матчах;
- Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 6 побед в 6 матичах;
- Скотт Паркер («Фулхэм») – 2 победы, 3 ничьи и 1 поражение в 6 матчах;
- Томас Тухель («Челси») – 3 победы и 2 ничьи в 5 матчах.
Канселу, Гюндоган, Фернандеш и Лингард – среди претендентов на звание лучшего игрока АПЛ в феврале
Источник: Официальный сайт АПЛ