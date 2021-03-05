Канселу, Гюндоган, Фернандеш и Лингард – среди претендентов на звание лучшего игрока АПЛ в феврале

АПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего футболиста лиги по итогам февраля.
На награду претендуют восемь игроков, двое – из «Манчестер Сити».
- Йоахим Андерсен, «Фулхэм» – 1 ассист в 6 матчах;
- Харви Барнс, «Лестер» – 2 гола и 1 ассист в 5 матчах;
- Жоау Канселу, «Манчестер Сити» – 5 матчей без результативных действий;
- Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед» – 4 гола и 3 ассиста в 5 матчах;
- Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити» – 4 гола и 1 ассист в 5 матчах;
- Джесси Лингард, «Вест Хэм» – 3 гола и 1 ассист в 5 матчах;
- Рубен Невеш, «Вулверхэмптон» – 3 гола и 1 ассист в 5 матчах;
- Рафинья, «Лидс» – 2 гола и 1 ассист в 6 матчах.
Источник: Официальный сайт АПЛ