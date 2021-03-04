Лукас может перейти из «Реала» в «Милан»

игрок не плохой .По стилю - ему в наполи надо, бегать по всему флангу это его. Но вот забивать не умеет. Но реалу даже такими игроками сейчас бы не разбрасываться
Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес заинтересовал «Милан», пишет Mundo Deportivo.
По информации источника, итальянский клуб готов подписать футболиста летом, если он не продлит истекающий в июне контракт и станет свободным агентом.
- В этом сезоне Васкес провел за «Реал» 27 матчей, забил два гола и сделал шесть ассистов.
- Рыночная стоимость испанца – 15 миллионов евро.
- Ранее сообщалось, что на 29-летнего игрока также претендуют «Эвертон» и «Наполи».