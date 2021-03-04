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    Лукас может перейти из «Реала» в «Милан»

    Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес заинтересовал «Милан», пишет Mundo Deportivo.

    По информации источника, итальянский клуб готов подписать футболиста летом, если он не продлит истекающий в июне контракт и станет свободным агентом.

    • В этом сезоне Васкес провел за «Реал» 27 матчей, забил два гола и сделал шесть ассистов.
    • Рыночная стоимость испанца – 15 миллионов евро.
    • Ранее сообщалось, что на 29-летнего игрока также претендуют «Эвертон» и «Наполи».

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10465

      DeStar 4 часа назад

      игрок не плохой .По стилю - ему в наполи надо, бегать по всему флангу это его. Но вот забивать не умеет. Но реалу даже такими игроками сейчас бы не разбрасываться

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      Рейтинг: +5880

      серега кашин 6 часов назад

      в милане ему точно больше не предложат и в итоге как с рамосом ******** и подпишет новый контракт

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