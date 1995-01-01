✅ Определились все участники 1/4 финала Кубка России. Жеребьевка – сегодня

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«Уфа» разгромила «Урал» (3:0) и стала последним участником 1/4 финала Кубка России.
Ранее в четвертьфинал вышли «Арсенал», «Динамо», ЦСКА, «Сочи», «Локомотив», «Ахмат» и «Крылья Советов».
Жеребьeвка 1/4 финала Кубка России состоится сегодня. Начало – в 17:50 по московскому времени.
- Матчи 1/4 финала турнира запланированы на 7-8 апреля 2021 года.