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    ✅ Определились все участники 1/4 финала Кубка России. Жеребьевка – сегодня

    «Уфа» разгромила «Урал» (3:0) и стала последним участником 1/4 финала Кубка России.

    Ранее в четвертьфинал вышли «Арсенал», «Динамо», ЦСКА, «Сочи», «Локомотив», «Ахмат» и «Крылья Советов».

    Жеребьeвка 1/4 финала Кубка России состоится сегодня. Начало – в 17:50 по московскому времени.

    • Матчи 1/4 финала турнира запланированы на 7-8 апреля 2021 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии28
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      Рейтинг: +9

      karolinatymu 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +331

      Rainmaker 1 час назад

      ЦСКА vs Сочи в финале - было бы весьма занимательно и интересно!

      0
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      Рейтинг: +15952

      vladimir-7 1 час назад

      АРСЕНАЛ-ЦСКА
      АХМАТ-УФА
      КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-ДИНАМО
      СОЧИ-ЛОКОМОТИВ
      Результаты жеребьевки.

      1
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      Рейтинг: +191

      isakkobelini 3 часа назад

      Локо Уфа
      ЦСКА Арсенал
      Динамо Ахмат
      КС Сочи

      0
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      Рейтинг: +13877

      alarm 3 часа назад

      позор спартаку!

      1
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      ...
      Рейтинг: -1198

      Бoрат > alarm 1 час назад

      " Дебильность проявляется небольшим словарным запасом, низкой скоростью мыслительных процессов, отсутствием фантазии " Гыгыгы .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2403

      Oldtrafford83 > alarm 57 минут назад

      Жопу не забыл вытереть после очередного стыдного высера?))

      -2
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      ...
      Рейтинг: -1198

      Бoрат > Oldtrafford83 24 минуты назад

      Сейчас пудель прибежит и вылижет , он это дело любит . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +7543

      Вомбат 4 часа назад

      Даешь финал Локо-Арсенал! Но лично я за Локо, потому что они осенью дважды не проиграли Атлетико. Да, не смогли противостоять Зальцбургу и заняли последнее место, но это можно оправдать. Это не было такое позорное последнее место, как у Зенита и ЦСКА. И тренер там иностранный, а значит еврокубки в пользу чемпионата сливать не будет.

      0
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      Рейтинг: +1028

      нейтральныйкакникто > Вомбат 1 час назад

      даёшь финал КС-УФААрсенал!

      0
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      Рейтинг: +1418

      Sviro 5 часов назад

      Локо против КрыС. Надеюсь

      0
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      Рейтинг: +27554

      zra78 > Sviro 5 часов назад

      Почему именно Локо?

      0
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      Рейтинг: +3768

      Ганнибал Лектор 5 часов назад

      Сочи, кони или паровозы. Кто-то из них выиграет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6787

      KPCCSPB > Ганнибал Лектор 5 часов назад

      Учитывая, как динамики отодрали Локо, я бы на них вообще ставку не делал, даже до 1/2. Сочи или кони.

      1
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      ...
      Рейтинг: +26012

      VVM1964 > KPCCSPB 5 часов назад

      Динамо исключаешь ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +27554

      zra78 > KPCCSPB 5 часов назад

      Жду и надеюсь что сегодня будет Динамо по жребию,показать что тот матч был Большая случайность!

      1
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      Рейтинг: +6787

      KPCCSPB > VVM1964 4 часа назад

      Динамо слишком нестабильны. Даже по матчам со Спартаком и Ахматом, сырые ещё, могут перегореть. А вот Сочи голодные сейчас, играют на ура. А коням есть что доказывать, если Гончаренко хотят сохранить.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6787

      KPCCSPB > zra78 4 часа назад

      Зря, Локо обыграли пока Тамбов нулевый, и коней, но там если бы пенку забили, не факт, что матч дался бы легко. Поэтому, я бы не судил так однозначно, что вы реванш легко возьмёте.

      2
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      Рейтинг: +26012

      VVM1964 > KPCCSPB 4 часа назад

      Это еще как жребий ляжет . Сойдутся в четвертьфинале ЦСКА с Сочами . А в следующем туре победитель с Локомотивом , а остальных то я думаю Динамо просто обязано проходить и вот он - финал .)

      1
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      Рейтинг: +3252

      mdu86 > KPCCSPB 4 часа назад

      Следуя твоей логике, Кубок выиграет Арсенал, так как отодрал команду, идущую на первом месте в чемпионате

      1
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      Рейтинг: +6787

      KPCCSPB > VVM1964 4 часа назад

      Даже интересно будет, как ЦСКА с Сочи сыграли бы. Но у Динамо скамейка не очень, потерять пару игроков основы, и всё, пролёт будет везде. Но, я думаю они тоже ставку на кубок делают, в чемпе у них не так много шансов, попасть в ЕК. А в идеале, я бы финал ЦСКА - Локо посмотрел, неплохой футбол они показали)

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      Рейтинг: +6787

      KPCCSPB > mdu86 4 часа назад

      Ты не сравнивай, случайность, и закономерность. Зенит и в Минске 4-0 проиграл, а потом что было?

      2
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      Рейтинг: +3252

      mdu86 > KPCCSPB 3 часа назад

      Так и Динамо обыграл Локомотив 4 месяца назад, за это время утекло много воды, клубы прошли полные сборы. Пока рановато судить о состоянии команды, но игра против ЦСКА была не плохая.

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      Рейтинг: +2768

      neim > zra78 3 часа назад

      Если Локо будет таким же, как в матче с ЦСКА, то да, может и показать. Но давай не будем гнать лошадей, весна всё-таки и ещё совсем не понятно, кто и как подготовился и на что способен.

      0
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      Рейтинг: +2768

      neim > KPCCSPB 3 часа назад

      В последнее время, у Динамо прослеживается большое желание победить, чего раньше как-то было не очень. Да и физически выглядят не плохо.

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      Рейтинг: +2768

      neim > zra78 2 часа назад

      Тот матч не был случайностью. В команду пришёл новый тренер и победа была скорее на эмоциях, желании показать себя и не ударить в грязь лицом.

      1
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      Рейтинг: +4185

      sochi-2013 > Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Сочи!

      0
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      Рейтинг: +26012

      VVM1964 > KPCCSPB 1 час назад

      Ну вот Сочи и Локомотив =" - 1 " претендент на стадии четвертьфинала .

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