✅ Определились все участники 1/4 финала Кубка России. Жеребьевка – сегодня

«Уфа» разгромила «Урал» (3:0) и стала последним участником 1/4 финала Кубка России.

Ранее в четвертьфинал вышли «Арсенал», «Динамо», ЦСКА, «Сочи», «Локомотив», «Ахмат» и «Крылья Советов».

Жеребьeвка 1/4 финала Кубка России состоится сегодня. Начало – в 17:50 по московскому времени.