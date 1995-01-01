Серия А. «Ювентус» разгромил «Специю»

У Мораты аура офсайда 20 лвла)))) Даже тут свистнули, но хорошо, что одумались.
«Ювентус» победил «Специю» (3:0) в матче 25-го тура Серии А.
Нападающий туринцев Альваро Мората забил спустя 60 секунд после выхода на замену. Это самый быстрый гол футболиста «Ювентуса» после выхода на замену в этом сезоне.
Форвард хозяев Криштиану Роналду провел 600-й матч в национальных чемпионатах. Португалец отличился на 89-й минуте.
Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур
Голы: 1:0 – Мората, 62; 2:0 – Кьеза, 71; 3:0 – Роналду, 89.