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    Серия А. «Ювентус» разгромил «Специю»

    «Ювентус» победил «Специю» (3:0) в матче 25-го тура Серии А.

    Нападающий туринцев Альваро Мората забил спустя 60 секунд после выхода на замену. Это самый быстрый гол футболиста «Ювентуса» после выхода на замену в этом сезоне.

    Форвард хозяев Криштиану Роналду провел 600-й матч в национальных чемпионатах. Португалец отличился на 89-й минуте.

    Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

    Ювентус – Специя – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мората, 62; 2:0 – Кьеза, 71; 3:0 – Роналду, 89.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1716

      ItalianFootball 10 часов назад

      У Мораты аура офсайда 20 лвла)))) Даже тут свистнули, но хорошо, что одумались.

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