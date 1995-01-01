Серия А. «Ювентус» разгромил «Специю»

«Ювентус» победил «Специю» (3:0) в матче 25-го тура Серии А.

Нападающий туринцев Альваро Мората забил спустя 60 секунд после выхода на замену. Это самый быстрый гол футболиста «Ювентуса» после выхода на замену в этом сезоне.

Форвард хозяев Криштиану Роналду провел 600-й матч в национальных чемпионатах. Португалец отличился на 89-й минуте.

Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

Ювентус – Специя – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Мората, 62; 2:0 – Кьеза, 71; 3:0 – Роналду, 89.

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