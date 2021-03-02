Роналду провел 600-ю игру в национальных чемпионатах

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе туринского клуба на матч 25-го тура Серии А со «Специей» (4:1).

Этот матч стал для португальца 600-м в национальных чемпионатах.

Роналду провел 85-й матч в Серии А. В Примере он сыграл 292 матча, в АПЛ – 196 матчей, в чемпионате Португалии – 25 игр, во втором дивизионе Португалии – два матча.