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    Роналду провел 600-ю игру в национальных чемпионатах

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе туринского клуба на матч 25-го тура Серии А со «Специей» (4:1).

    Этот матч стал для португальца 600-м в национальных чемпионатах.

    Роналду провел 85-й матч в Серии А. В Примере он сыграл 292 матча, в АПЛ – 196 матчей, в чемпионате Португалии – 25 игр, во втором дивизионе Португалии – два матча.

    • В этом сезоне Роналду провел за «Ювентус» 29 матчей, забил 26 голов и сделал три ассиста.
    • В Италии считают, что форвард в скором времени может покинуть «Ювентус».
    • По информации Todo Fichajes, в 2022 году форвард может оказаться в «Интере» из Майами.

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    Источник: Opta

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    02.03.2021 23:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +70

      khateev 12 часов назад

      Рановато ему ещё в Интер.

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