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Роналду провел 600-ю игру в национальных чемпионатах

2 марта 2021, 23:25
1

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе туринского клуба на матч 25-го тура Серии А со «Специей» (4:1).

Этот матч стал для португальца 600-м в национальных чемпионатах.

Роналду провел 85-й матч в Серии А. В Примере он сыграл 292 матча, в АПЛ – 196 матчей, в чемпионате Португалии – 25 игр, во втором дивизионе Португалии – два матча.

  • В этом сезоне Роналду провел за «Ювентус» 29 матчей, забил 26 голов и сделал три ассиста.
  • В Италии считают, что форвард в скором времени может покинуть «Ювентус».
  • По информации Todo Fichajes, в 2022 году форвард может оказаться в «Интере» из Майами.

Источник: Opta
Италия. Серия А Ювентус Специя Роналду Криштиану
Комментарии (1)
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khateev
1614746857
Рановато ему ещё в Интер.
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