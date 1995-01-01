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    В Италии сообщили о возможном уходе Роналду из «Ювентуса»

    «Ювентус» может летом продать нападающего Криштиану Роналду, сообщает Calciomercato.

    По информации источника, туринский клуб склоняется к такому варианту из-за высокой зарплаты футболиста, которая с учетом налогов составляет 60 миллионов евро в год.

    «Ювентусу» будет сложно найти такие деньги на следующий сезон, чтобы португалец отработал свой контракт до конца.

    • В этом сезоне Роналду провел за «Ювентус» 29 матчей, забил 26 голов и сделал три ассиста.
    • По информации Todo Fichajes, в 2022 году форвард может оказаться в «Интере» из Майами.

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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11354

      Skull_Boy 24 минуты назад

      Да пусть валит ходит пешком и ждет мяч в ноги в ноль на ворота

      0
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      Рейтинг: +10448

      DeStar > Skull_Boy 6 минут назад

      я далеко не фан роналду. но пусть бы там кто-то до него так забивал в его то годы еще.

      0
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      Рейтинг: +825

      Радио1000шумеров 1 час назад

      "Тамбов" подсуетился.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17454

      slavutiq70 1 час назад

      А как же заявления Ювентуса,что Рональдо приносит больше на рекламных контрактах и на атрибутика чем на него тратится???Что Ювентус всем по ушам чесал????

      1
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      Рейтинг: +10448

      DeStar > slavutiq70 5 минут назад

      я думаю недополученная прибыль юве из-за пандемии и отсутствии болел это куда больше 60 лямов. Вот этих денег и не хватает

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