В Италии сообщили о возможном уходе Роналду из «Ювентуса»

«Ювентус» может летом продать нападающего Криштиану Роналду, сообщает Calciomercato.

По информации источника, туринский клуб склоняется к такому варианту из-за высокой зарплаты футболиста, которая с учетом налогов составляет 60 миллионов евро в год.

«Ювентусу» будет сложно найти такие деньги на следующий сезон, чтобы португалец отработал свой контракт до конца.