В Италии сообщили о возможном уходе Роналду из «Ювентуса»

«Ювентус» может летом продать нападающего Криштиану Роналду, сообщает Calciomercato.
По информации источника, туринский клуб склоняется к такому варианту из-за высокой зарплаты футболиста, которая с учетом налогов составляет 60 миллионов евро в год.
«Ювентусу» будет сложно найти такие деньги на следующий сезон, чтобы португалец отработал свой контракт до конца.
- В этом сезоне Роналду провел за «Ювентус» 29 матчей, забил 26 голов и сделал три ассиста.
- По информации Todo Fichajes, в 2022 году форвард может оказаться в «Интере» из Майами.
Источник: Calciomercato