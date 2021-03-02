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В Италии сообщили о возможном уходе Роналду из «Ювентуса»

2 марта 2021, 18:41
9

«Ювентус» может летом продать нападающего Криштиану Роналду, сообщает Calciomercato.

По информации источника, туринский клуб склоняется к такому варианту из-за высокой зарплаты футболиста, которая с учетом налогов составляет 60 миллионов евро в год.

«Ювентусу» будет сложно найти такие деньги на следующий сезон, чтобы португалец отработал свой контракт до конца.

  • В этом сезоне Роналду провел за «Ювентус» 29 матчей, забил 26 голов и сделал три ассиста.
  • По информации Todo Fichajes, в 2022 году форвард может оказаться в «Интере» из Майами.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (9)
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slavа0508
1614700218
А как же заявления Ювентуса,что Рональдо приносит больше на рекламных контрактах и на атрибутика чем на него тратится???Что Ювентус всем по ушам чесал????
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Skull_Boy
1614703877
Да пусть валит ходит пешком и ждет мяч в ноги в ноль на ворота
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SmilingDevil
1614706084
Нефиг тут думать и так всем должно быть понятно, что Роналдну как БРЕНД выше даже всего клуба "Ювентус" и не смотря на его огромный контракт, он зарабатывает для Юве не чуть не меньше чем они на него тратят, а я допустим думаю, что ещё лямов +30-40 ежегодно. Поэтому все сказки про его не ликвидность и деньги - сущий бред. Вы бы обратили внимания на РЭМЗИ ! Видели его цифры в контракте и прок? вот это погрешность -да.
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dazo34
1614707162
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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Cules2013
1614713028
а не проще ли избавиться от балласта? Роналду и на поле Юве тащит, и как бренд. Что, можно приобрести кого-то дешевле, кто будет столько же забивать и генерировать дохода?
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pfcrdsfgx
1614724517
Xoчeшь TрaxHyть юнyю MалышKу?! Еcли да, то peгиCTpиpyйся по ccылкe, там морe pa3BpаTных дeBок кoTоpыe xoTят члeHa, вoт --------- https://zii.bz/WBFOsJ
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isakkobelini
1614749259
100 пудов если перейдет в США интерес к этому чемпионату вырастет в разы.
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