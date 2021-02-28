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    «Спартак»: «Специально завысили цену на Бакаева, потому что не хотели отдавать его в «Динамо»

    Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов раскрыл подробности несостоявшегося трансфера полузащитника Зелимхана Бакаева в «Динамо».

    — Правда, что с «Динамо» не сошлись по цене всего в миллион евро — «Спартак» хотел 7,5, «Динамо» давало 6,5?

    — Вряд ли. «Динамо» обратилось, но мы специально подняли завышенную цену, потому что отдавать Зелимхана не хотели. Этого не было в планах. И в последний день такие вещи не решаются.

    — То есть «Динамо» надо было обращаться раньше?

    — Либо раньше, либо давать такую цену, когда мы бы сказали – ок, отказаться нельзя. То есть сделать нам предложение, от которого нельзя отказаться. Мы не планировали продавать игрока.

    — Но сейчас пришел в команду сильный конкурент — Промес.

    — Промес слева может сыграть. У нас появились вингеры, шанс играть есть.

    — Что происходит с Зелимханом? Это ковид повлиял, ведь он был лидером некоторое время.

    — А потом наступил спад, из него надо выбираться. Это опытные игроки понимают, как выбираться из этой ямы, на эмоциях это тяжело. Здесь надо от простого все делать. Еще раз повторю – мы на него рассчитываем, тренер на него рассчитывает. Сто процентов будет возможность играть.

    • Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает летом 2022 года.
    • «Динамо» предлагало за игрока 5 миллионов евро. Игроку предлагали зарплату более чем в 1,5 раза больше, чем в «Спартаке».
    • В этом сезоне РПЛ Бакаев сыграл 18 матчей, забил гол и отдал 5 голевых передач.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    28.02.2021 11:23
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9963

      paracetamol 28 февраля, 16:27

      Не хотели отдавать в Динамо, платите зарплату бесполезному сами!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +217

      Best_forever 28 февраля, 14:21

      Повезло Динамо, отскочили как мячик от этого дерева!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6757

      KPCCSPB 28 февраля, 13:43

      Вот так и губит игроков народный, Ташаева тоже убили так.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2766

      neim 28 февраля, 13:16

      Сам не ам и другим не дам. Есть не буду, но все понадкусаю ... ))).
      Сидя на лавке, игрок лучше не станет, он только деградирует.

      0
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      Рейтинг: +20236

      DOCTOR PENALTY 28 февраля, 13:01

      В результате - ни денег, ни Бакаева, он теперь играть совсем перестанет.

      0
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      Рейтинг: +1002

      Benifacto 28 февраля, 12:34

      шанс играть есть.....Сто процентов будет возможность играть
      клоун...ты в двух вопросах дал противоположные ответы....шанс и 100% Дмитрий Попов, ударение на первую))))

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      Рейтинг: +5864

      "supermax" 28 февраля, 12:33

      может приход Промеса положительно скажется на Бакаеве...буду только рад...а пока толку немного

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      Рейтинг: +7200

      Puddle 28 февраля, 12:20

      И по чем нынче свинина? За кг.. гыгыгы

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