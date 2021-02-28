«Спартак»: «Специально завысили цену на Бакаева, потому что не хотели отдавать его в «Динамо»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов раскрыл подробности несостоявшегося трансфера полузащитника Зелимхана Бакаева в «Динамо».

— Правда, что с «Динамо» не сошлись по цене всего в миллион евро — «Спартак» хотел 7,5, «Динамо» давало 6,5?

— Вряд ли. «Динамо» обратилось, но мы специально подняли завышенную цену, потому что отдавать Зелимхана не хотели. Этого не было в планах. И в последний день такие вещи не решаются.

— То есть «Динамо» надо было обращаться раньше?

— Либо раньше, либо давать такую цену, когда мы бы сказали – ок, отказаться нельзя. То есть сделать нам предложение, от которого нельзя отказаться. Мы не планировали продавать игрока.

— Но сейчас пришел в команду сильный конкурент — Промес.

— Промес слева может сыграть. У нас появились вингеры, шанс играть есть.

— Что происходит с Зелимханом? Это ковид повлиял, ведь он был лидером некоторое время.

— А потом наступил спад, из него надо выбираться. Это опытные игроки понимают, как выбираться из этой ямы, на эмоциях это тяжело. Здесь надо от простого все делать. Еще раз повторю – мы на него рассчитываем, тренер на него рассчитывает. Сто процентов будет возможность играть.

Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает летом 2022 года.

«Динамо» предлагало за игрока 5 миллионов евро. Игроку предлагали зарплату более чем в 1,5 раза больше, чем в «Спартаке».

В этом сезоне РПЛ Бакаев сыграл 18 матчей, забил гол и отдал 5 голевых передач.

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