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  • «Спартак»: «Специально завысили цену на Бакаева, потому что не хотели отдавать его в «Динамо»

«Спартак»: «Специально завысили цену на Бакаева, потому что не хотели отдавать его в «Динамо»

28 февраля 2021, 11:23
5

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов раскрыл подробности несостоявшегося трансфера полузащитника Зелимхана Бакаева в «Динамо».

— Правда, что с «Динамо» не сошлись по цене всего в миллион евро — «Спартак» хотел 7,5, «Динамо» давало 6,5?

— Вряд ли. «Динамо» обратилось, но мы специально подняли завышенную цену, потому что отдавать Зелимхана не хотели. Этого не было в планах. И в последний день такие вещи не решаются.

— То есть «Динамо» надо было обращаться раньше?

— Либо раньше, либо давать такую цену, когда мы бы сказали – ок, отказаться нельзя. То есть сделать нам предложение, от которого нельзя отказаться. Мы не планировали продавать игрока.

— Но сейчас пришел в команду сильный конкурент — Промес.

— Промес слева может сыграть. У нас появились вингеры, шанс играть есть.

— Что происходит с Зелимханом? Это ковид повлиял, ведь он был лидером некоторое время.

— А потом наступил спад, из него надо выбираться. Это опытные игроки понимают, как выбираться из этой ямы, на эмоциях это тяжело. Здесь надо от простого все делать. Еще раз повторю – мы на него рассчитываем, тренер на него рассчитывает. Сто процентов будет возможность играть.

  • Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает летом 2022 года.
  • «Динамо» предлагало за игрока 5 миллионов евро. Игроку предлагали зарплату более чем в 1,5 раза больше, чем в «Спартаке».
  • В этом сезоне РПЛ Бакаев сыграл 18 матчей, забил гол и отдал 5 голевых передач.

Журналист Егоров: «Бакаев возмутился, что его десятый номер хотели отдать Промесу»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Бакаев Зелимхан
Комментарии (5)
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"supermax"
1614504781
может приход Промеса положительно скажется на Бакаеве...буду только рад...а пока толку немного
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Benifacto
1614504857
шанс играть есть.....Сто процентов будет возможность играть клоун...ты в двух вопросах дал противоположные ответы....шанс и 100% Дмитрий Попов, ударение на первую))))
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DOCTOR PENALTY
1614506489
В результате - ни денег, ни Бакаева, он теперь играть совсем перестанет.
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Best_forever
1614511272
Повезло Динамо, отскочили как мячик от этого дерева!
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paracetamol
1614518833
Не хотели отдавать в Динамо, платите зарплату бесполезному сами!
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