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    «Динамо» предлагало Зелимхану Бакаеву зарплату более чем в 1,5 раза больше, чем в «Спартаке»

    «Динамо» на этой неделе пыталось заполучить полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева. Ему предлагалась зарплата 1,5 миллиона евро в год.

    «Зарплата Бакаева в «Спартаке» около 940-980 тысяч евро в год. «Динамо» предлагало 1,5 миллиона евро», – сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    • Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает летом 2022 года.
    • «Динамо» предлагало за игрока 5 миллионов евро.
    • В этом сезоне РПЛ Бакаев сыграл 18 матчей, забил гол и отдал 5 голевых передач.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    28.02.2021 01:47
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4412

      Гавроша 28 февраля, 21:13

      Вранье, в спартаке так мало никому не платят, федун любит швыряться награбленным!!!

      0
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      Рейтинг: +217

      Best_forever 28 февраля, 14:19

      Чур не в Динамо!

      0
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      Рейтинг: +1839

      Д Альбертини 28 февраля, 10:24

      Как жаль что не сплавили этого юэвсишного дармоеда.. Единожды блеснувший, десяток матчей, потом потухший, при разных тренерах игравший, ничего по особому счету не показавшии, никчёмный кусок говна!

      1
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      Рейтинг: +2096

      Иван Петров 1986 28 февраля, 10:05

      Бакаев это гавно на палочке.

      4
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      Рейтинг: +6315

      САДЫЧОК 28 февраля, 09:37

      Очень слабый Бакаев , Гулиев и Джикия ! Если , Спартак избавится от них-все будет Отлично ! Эти черти -сам дух Спартаковский принижают !

      4
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      Рейтинг: +339

      Olymp2 28 февраля, 08:42

      Кто в Динамо мог позарится на это дубьё? Бегунок-деревяшка

      4
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      Рейтинг: +199

      55together 28 февраля, 08:40

      Повезло! Только этого чурека Динамо не хватало!

      4
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      Рейтинг: +26770

      oyabun 28 февраля, 05:40

      В Спартаке, конечно, та ещё веселуха с тренерами, с управленцами. Но Динамо это вообще днище и даже повышенная ЗП не компенсирует Баке потери в профессиональном росте, если бы он перешел туда. Печально то, что похоже сам Зелимхан хотел перейти, несмотря на то, что даже в самые тяжелые времена тренер всегда ему доверял и ставил на игру.

      2
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      Рейтинг: +20845

      Боцман59rus 28 февраля, 02:11

      У Зели карта банковская под родительским надзором, а они в свою очередь дружат с головой и знают что такое Спартак и где эта Динама)))

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