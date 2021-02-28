«Динамо» предлагало Зелимхану Бакаеву зарплату более чем в 1,5 раза больше, чем в «Спартаке»

«Динамо» на этой неделе пыталось заполучить полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева. Ему предлагалась зарплата 1,5 миллиона евро в год.

«Зарплата Бакаева в «Спартаке» около 940-980 тысяч евро в год. «Динамо» предлагало 1,5 миллиона евро», – сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.