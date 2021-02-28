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  • «Динамо» предлагало Зелимхану Бакаеву зарплату более чем в 1,5 раза больше, чем в «Спартаке»

«Динамо» предлагало Зелимхану Бакаеву зарплату более чем в 1,5 раза больше, чем в «Спартаке»

28 февраля 2021, 01:47
8

«Динамо» на этой неделе пыталось заполучить полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева. Ему предлагалась зарплата 1,5 миллиона евро в год.

«Зарплата Бакаева в «Спартаке» около 940-980 тысяч евро в год. «Динамо» предлагало 1,5 миллиона евро», – сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

  • Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает летом 2022 года.
  • «Динамо» предлагало за игрока 5 миллионов евро.
  • В этом сезоне РПЛ Бакаев сыграл 18 матчей, забил гол и отдал 5 голевых передач.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Бакаев Зелимхан
Комментарии (8)
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Боцман59rus
1614467516
У Зели карта банковская под родительским надзором, а они в свою очередь дружат с головой и знают что такое Спартак и где эта Динама)))
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oyabun
1614480007
В Спартаке, конечно, та ещё веселуха с тренерами, с управленцами. Но Динамо это вообще днище и даже повышенная ЗП не компенсирует Баке потери в профессиональном росте, если бы он перешел туда. Печально то, что похоже сам Зелимхан хотел перейти, несмотря на то, что даже в самые тяжелые времена тренер всегда ему доверял и ставил на игру.
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55together
1614490824
Повезло! Только этого чурека Динамо не хватало!
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Olymp2
1614490977
Кто в Динамо мог позарится на это дубьё? Бегунок-деревяшка
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САДЫЧОК
1614494268
Очень слабый Бакаев , Гулиев и Джикия ! Если , Спартак избавится от них-все будет Отлично ! Эти черти -сам дух Спартаковский принижают !
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Иван Петров 1986
1614495900
Бакаев это гавно на палочке.
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Д Альбертини
1614497055
Как жаль что не сплавили этого юэвсишного дармоеда.. Единожды блеснувший, десяток матчей, потом потухший, при разных тренерах игравший, ничего по особому счету не показавшии, никчёмный кусок говна!
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Best_forever
1614511164
Чур не в Динамо!
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