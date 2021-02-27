Примера. Гол и ассист Месси помогли «Барселоне» обыграть в гостях «Севилью» и подняться на второе место

Отрыв от матрасов не 2 очка, или точнее, пока что 2 очка, у них аж 2 матча в запасе, т.е., потенциально ещё + 6 очков. У Реала + 1 матч. Пока что это победа нам дала чистое третье место и обход Севильи. Остальные возможные плюсы - это только надеяться на осечки Реала и Атлетико. Календарь, благо, позволяет: у Атлетико игра с подлодкой, Реала - Сосьедадом, а потом Реал с матрасами лично встретятся. Очки кто-то 100% потеряет. Но всё это будет иметь крайне мало смысла, если Барса не обыграет Осасуну. С Кадисом мы уже провтыкали шанс сократить отрыв и вернуться в гонку за чемпионство. Второй раз так нельзя.
«Барселона» оказалась сильнее «Севильи» на ее поле. Голом и ассистом отметился форвард каталонцев Лионель Месси.
Аргентинец забил в каждом из девяти последних матчей (в расчет берется Примера и Лига чемпионов).
Команда Рональда Кумана поднялась на второе место. Отрыв от лидирующего «Атлетико» составляет два очка.
Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур
Севилья – Барселона – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Дембеле, 29; 0:2 – Месси, 85.