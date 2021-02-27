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    Примера. Гол и ассист Месси помогли «Барселоне» обыграть в гостях «Севилью» и подняться на второе место

    «Барселона» оказалась сильнее «Севильи» на ее поле. Голом и ассистом отметился форвард каталонцев Лионель Месси.

    Аргентинец забил в каждом из девяти последних матчей (в расчет берется Примера и Лига чемпионов).

    Команда Рональда Кумана поднялась на второе место. Отрыв от лидирующего «Атлетико» составляет два очка.

    Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

    Севилья – Барселона – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дембеле, 29; 0:2 – Месси, 85.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2021 20:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 28 февраля 2021, 17:37

      Отрыв от матрасов не 2 очка, или точнее, пока что 2 очка, у них аж 2 матча в запасе, т.е., потенциально ещё + 6 очков. У Реала + 1 матч. Пока что это победа нам дала чистое третье место и обход Севильи. Остальные возможные плюсы - это только надеяться на осечки Реала и Атлетико. Календарь, благо, позволяет: у Атлетико игра с подлодкой, Реала - Сосьедадом, а потом Реал с матрасами лично встретятся. Очки кто-то 100% потеряет. Но всё это будет иметь крайне мало смысла, если Барса не обыграет Осасуну. С Кадисом мы уже провтыкали шанс сократить отрыв и вернуться в гонку за чемпионство. Второй раз так нельзя.

      1
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      Рейтинг: +67330

      portero 28 февраля 2021, 12:51

      Даже и не ожидал от Барсы победы...
      С победой!!!

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2021, 12:39

      Севилья соперник непростой. С победой Барса!

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