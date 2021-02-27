Примера. Гол и ассист Месси помогли «Барселоне» обыграть в гостях «Севилью» и подняться на второе место

«Барселона» оказалась сильнее «Севильи» на ее поле. Голом и ассистом отметился форвард каталонцев Лионель Месси.

Аргентинец забил в каждом из девяти последних матчей (в расчет берется Примера и Лига чемпионов).

Команда Рональда Кумана поднялась на второе место. Отрыв от лидирующего «Атлетико» составляет два очка.

Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

Севилья – Барселона – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дембеле, 29; 0:2 – Месси, 85.

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