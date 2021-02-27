Рахимов – о матче с «Химками»: «Было слишком много свистков»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов высказался после проигранного матча 20-го тура РПЛ против «Химок».

«Изначально было понятно, что в таком матче на тяжелом поле будет сложно отыгрываться команде, которая пропустит первой. Мы пропустили в простой ситуации, и меня удивило, что мы не были готовы к этому. После этого долго приходили в себя и пропустили второй мяч.

В любом случае, такое будет происходить, и реагировать нужно по-другому. Не должно быть хаоса, нельзя терять дисциплину. У нас это произошло. Ребята старались, создавали моменты, пытались прибавить, но, к сожалению, забить раньше не удалось. Отсюда поражение. Надо разбираться с ошибками и с реакцией на пропущенные голы.

Мне кажется, после первого гола было слишком много свистков. Можно было давать бороться, но при каждом столкновении судья свистел. И удивило, почему всего четыре минуты добавили. Как мне говорили со скамейки, в общей сложности должно было быть семь-восемь минут добавлено», – сказал Рахимов.