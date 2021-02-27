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    Рахимов – о матче с «Химками»: «Было слишком много свистков»

    Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов высказался после проигранного матча 20-го тура РПЛ против «Химок».

    «Изначально было понятно, что в таком матче на тяжелом поле будет сложно отыгрываться команде, которая пропустит первой. Мы пропустили в простой ситуации, и меня удивило, что мы не были готовы к этому. После этого долго приходили в себя и пропустили второй мяч.

    В любом случае, такое будет происходить, и реагировать нужно по-другому. Не должно быть хаоса, нельзя терять дисциплину. У нас это произошло. Ребята старались, создавали моменты, пытались прибавить, но, к сожалению, забить раньше не удалось. Отсюда поражение. Надо разбираться с ошибками и с реакцией на пропущенные голы.

    Мне кажется, после первого гола было слишком много свистков. Можно было давать бороться, но при каждом столкновении судья свистел. И удивило, почему всего четыре минуты добавили. Как мне говорили со скамейки, в общей сложности должно было быть семь-восемь минут добавлено», – сказал Рахимов.

    • «Химки» победили дома со счетом 2:0 и поднялись на девятое место в таблице чемпионата.
    • «Уфа» идет в зоне вылета РПЛ, опережая только «Тамбов».

    Источник: Sport24

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    27.02.2021 16:59
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 27 февраля 2021, 18:19

      Плохому танцору сами знаете что мешают, уважаемый Рашид Рахимов ))

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