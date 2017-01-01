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    Тедеско – об интересе «Шальке»: «Такие новости важны для прессы, но не для меня»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на слухи, что «Шальке» может вернуть его летом 2021 года.

    «Могу сказать, что ещe не думаю о том, что будет в моей жизни после мая. Я сконцентрирован на работе в «Спартаке». Такие новости важны для прессы, но не для меня», – сказал немецкий специалист.

    • Контракт Тедеско со «Спартаком» истекает в июне, и он отказался его продлевать.
    • 35-летний тренер уже возглавлял «Шальке» с июня 2017-го по март 2019-го года.

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    Источник: «Чемпионат»

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