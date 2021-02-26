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    Тедеско: «Бакаев важен для нас, следует спросить, почему он хотел уйти»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о том, что полузащитник Зелимхан Бакаев мог покинуть команду.

    • Переговоры о трансфере 24-летнего футболиста вело «Динамо».
    • По информации «СЭ», «Спартак» потребовал за хавбека 12 миллионов евро.
    • Бакаев в текущем сезоне провел 21 матч, забил один гол и сделал семь ассистов.

    «Знаю про эту ситуацию. Следует спросить у Бакаева, почему он хотел уйти в последний день трансферного окна. Для нас он важный игрок. Если посмотреть на его статистику, он в топ-10 игроков «Спартака» по сыгранным минутам.

    Когда клуб покупает нового игрока, два игрока, которые были в команде, могут быть недовольны этим приходом. Это нормально, рабочая ситуация. Вопрос командной конкуренции. Бакаев важен для нас, это хороший игрок.

    У той же «Баварии» на две позиции крайних вингеров есть минимум четыре игрока. Это хорошо во всех смыслах, создает здоровую конкуренцию и увеличивает уровень тренировок и игры», – сказал Тедеско.

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    Источник: Sport24

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