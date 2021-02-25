Лига Европы. «Краснодар» проигрывает «Динамо» З после первого тайма

Смотреть тошно на это дерьмо.
Хорваты красавцы, Краснодар - дно!
После первого матча я писал, что игра Краснодара - это блевота и после просмотра их игры хочется сблевать, сейчас уже после первого тайма началась резкая тошнота, дайте тазик, начну блевать, фу!
Наш футбол - это просто позор позорный, его вообще кто то смотрит?
Завершился первый тайм ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между загребским «Динамо» и «Краснодаром».
По итогам 45 минут счет 1:0 в пользу хорватов – отличился Мислав Оршич.
Таким образом, во второй половине встречи российской команде нужно забить не менее трех голов, чтобы пройти дальше.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Краснодар».