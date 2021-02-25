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    Лига Европы. «Краснодар» проигрывает «Динамо» З после первого тайма

    Завершился первый тайм ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между загребским «Динамо» и «Краснодаром».

    По итогам 45 минут счет 1:0 в пользу хорватов – отличился Мислав Оршич.

    Таким образом, во второй половине встречи российской команде нужно забить не менее трех голов, чтобы пройти дальше.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Краснодар».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2021 23:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +236

      bolel58 1 час назад

      Смотреть тошно на это дерьмо.
      Хорваты красавцы, Краснодар - дно!
      После первого матча я писал, что игра Краснодара - это блевота и после просмотра их игры хочется сблевать, сейчас уже после первого тайма началась резкая тошнота, дайте тазик, начну блевать, фу!
      Наш футбол - это просто позор позорный, его вообще кто то смотрит?

      2
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      Рейтинг: +6625

      GoLenaStop 1 час назад

      Никто ничего победного за Краснодар не забъет.
      Ладно, отмучились!..
      Удачи в после-следующем сезоне!

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