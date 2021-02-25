Лига Европы. «Краснодар» проигрывает «Динамо» З после первого тайма

Завершился первый тайм ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между загребским «Динамо» и «Краснодаром».

По итогам 45 минут счет 1:0 в пользу хорватов – отличился Мислав Оршич.

Таким образом, во второй половине встречи российской команде нужно забить не менее трех голов, чтобы пройти дальше.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Краснодар».