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  • Федун: «Очень рад, что Промес снова с нами. Такой мастер способен усилить игру любой команды»

Федун: «Очень рад, что Промес снова с нами. Такой мастер способен усилить игру любой команды»

25 февраля 2021, 20:16
3

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возвращение в московский клуб полузащитника Квинси Промеса.

«Промес – это футболист, который умеет брать на себя инициативу и делать разницу. Такой мастер способен усилить и украсить игру любой команды.

Когда 2,5 года назад он уходил из «Спартака», я сказал ему: «Возвращайся, потому что только здесь тебя так любят. Во всех других командах будет скучно». Очень рад, что Квинси снова с нами», – заявил Федун.

  • Голландец уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
  • Московский клуб купил его у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
  • Контракт Промеса с клубом рассчитан на 3,5 года, зарплата – 3,5 миллиона евро.

Промес: «Всю карьеру я играл в красно-белом, но «Спартак» – нечто особенное»

Промес: «Уйду из «Спартака» только тогда, когда мы снова станем чемпионами»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Федун Леонид
Комментарии (3)
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Бриг
1614279997
Федун как-то легкомысленно относится к своим деньгам. Романтик, что-ли?
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Plyash
1614281879
Возвращение блудного сына.Антошка любит Москву,этого у него не отнять,да и Спартак способствовал его рекламе в Европе,поэтому играть он будет по полной программе.Удачи ему и нам с Вами.
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SPACE TRUCKIN
1614309310
возвращение хороших игроков в ЧР - это ожидание какого то подьёма и роста интереса...неважно в какой клуб...
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