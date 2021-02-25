Федун: «Очень рад, что Промес снова с нами. Такой мастер способен усилить игру любой команды»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возвращение в московский клуб полузащитника Квинси Промеса.
«Промес – это футболист, который умеет брать на себя инициативу и делать разницу. Такой мастер способен усилить и украсить игру любой команды.
Когда 2,5 года назад он уходил из «Спартака», я сказал ему: «Возвращайся, потому что только здесь тебя так любят. Во всех других командах будет скучно». Очень рад, что Квинси снова с нами», – заявил Федун.
- Голландец уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
- Московский клуб купил его у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
- Контракт Промеса с клубом рассчитан на 3,5 года, зарплата – 3,5 миллиона евро.
Промес: «Всю карьеру я играл в красно-белом, но «Спартак» – нечто особенное»
Промес: «Уйду из «Спартака» только тогда, когда мы снова станем чемпионами»
Источник: ТАСС