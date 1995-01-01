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    Федун: «Очень рад, что Промес снова с нами. Такой мастер способен усилить игру любой команды»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возвращение в московский клуб полузащитника Квинси Промеса.

    «Промес – это футболист, который умеет брать на себя инициативу и делать разницу. Такой мастер способен усилить и украсить игру любой команды.

    Когда 2,5 года назад он уходил из «Спартака», я сказал ему: «Возвращайся, потому что только здесь тебя так любят. Во всех других командах будет скучно». Очень рад, что Квинси снова с нами», – заявил Федун.

    • Голландец уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • Московский клуб купил его у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
    • Контракт Промеса с клубом рассчитан на 3,5 года, зарплата – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: ТАСС

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