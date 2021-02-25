Промес: «Всю карьеру я играл в красно-белом, но «Спартак» – нечто особенное»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями от возвращения в московский клуб.
«Знаете, всю карьеру я играл в красно-белом. Во всех клубах! Так что это нормально. Но вот это — нечто особенное», – сказал Промес, показывая на эмблему «Спартака».
- «Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
- Контракт Промеса с клубом рассчитан на 3,5 года, зарплата – 3,5 миллиона евро.
- Хавбек взял себе 24-й игровой номер.
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«Спартак» выложил видео с медосмотра Промеса
Источник: твиттер «Спартака»