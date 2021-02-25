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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Промес: «Всю карьеру я играл в красно-белом, но «Спартак» – нечто особенное»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями от возвращения в московский клуб.

    «Знаете, всю карьеру я играл в красно-белом. Во всех клубах! Так что это нормально. Но вот это — нечто особенное», – сказал Промес, показывая на эмблему «Спартака».

    • «Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
    • Контракт Промеса с клубом рассчитан на 3,5 года, зарплата – 3,5 миллиона евро.
    • Хавбек взял себе 24-й игровой номер.

    «Спартак» выложил видео с медосмотра Промеса

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 14:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15805

      vladimir-7 5 минут назад

      Конечно ромбик лучше, чем решетка.

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      Рейтинг: +26676

      oyabun 10 минут назад

      Эта любовь взаимна!

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