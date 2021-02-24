«Спартак»: сегодня Промес пройдет медосмотр в Москве

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что полузащитник «Аякса» Квинси Промес сегодня пройдет медосмотр перед переходом в московский клуб.
«В среду Квинси Промес должен прилететь в Москву для прохождения медицинского осмотра. Если все пройдет успешно, он подпишет контракт со «Спартаком», – сказал Фетисов.
- По информации ESPN, 29-летний голландец в ближайшее время вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком».
- Ожидается, что москвичи заплатят за Промеса 8,5 миллиона евро плюс бонусы.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.
Источник: ТАСС