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    «Спартак»: сегодня Промес пройдет медосмотр в Москве

    Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что полузащитник «Аякса» Квинси Промес сегодня пройдет медосмотр перед переходом в московский клуб.

    «В среду Квинси Промес должен прилететь в Москву для прохождения медицинского осмотра. Если все пройдет успешно, он подпишет контракт со «Спартаком», – сказал Фетисов.

    • По информации ESPN, 29-летний голландец в ближайшее время вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком».
    • Ожидается, что москвичи заплатят за Промеса 8,5 миллиона евро плюс бонусы.
    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6714

      Puddle 49 минут назад

      Клизму Доктор Лю сделает ему! Введет туда брюкво-желудиный раствор! Гы-гы-гы

      0
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      Рейтинг: -125

      Pudel_OK > Puddle 39 минут назад

      а ты минет сделаешь бомжара

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      Рейтинг: +6714

      Puddle > Pudel_OK 36 минут назад

      напомни, ты откуда взялась, зассыха?

      1
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      Рейтинг: +20695

      Боцман59rus 1 час назад

      Подписав Промеса, селекционный отдел, расписался в собственной профнепригодности, решив выехать на старом контракте. Я надеюсь, единственное, что сможет НАЙТИ Попов в ближайшее время, это дверь на выход, с трудовой на руках

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