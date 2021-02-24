«Спартак»: сегодня Промес пройдет медосмотр в Москве

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что полузащитник «Аякса» Квинси Промес сегодня пройдет медосмотр перед переходом в московский клуб.

«В среду Квинси Промес должен прилететь в Москву для прохождения медицинского осмотра. Если все пройдет успешно, он подпишет контракт со «Спартаком», – сказал Фетисов.