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«Спартак»: сегодня Промес пройдет медосмотр в Москве

24 февраля 2021, 15:58
2

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что полузащитник «Аякса» Квинси Промес сегодня пройдет медосмотр перед переходом в московский клуб.

«В среду Квинси Промес должен прилететь в Москву для прохождения медицинского осмотра. Если все пройдет успешно, он подпишет контракт со «Спартаком», – сказал Фетисов.

  • По информации ESPN, 29-летний голландец в ближайшее время вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком».
  • Ожидается, что москвичи заплатят за Промеса 8,5 миллиона евро плюс бонусы.
  • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Аякс Промес Квинси
Комментарии (2)
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Боцман59rus
1614172377
Подписав Промеса, селекционный отдел, расписался в собственной профнепригодности, решив выехать на старом контракте. Я надеюсь, единственное, что сможет НАЙТИ Попов в ближайшее время, это дверь на выход, с трудовой на руках
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SPACE TRUCKIN
1614188391
сейчас бы и Зе не помешал...
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