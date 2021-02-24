«Краснодар» вылетел на ответный матч Лиги Европы с загребским «Динамо»

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«Краснодар» отправился в Загреб на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Динамо».
«Мы полетели», – пишет пресс-служба российского клуба.
- Первая игра закончилась со счетом 3:2 в пользу хорватов.
- Ответная встреча пройдет 25 февраля, начало в – 23:00 мск.
Мы полетели #ДинамоЗагребКраснодар #ЛЕ #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/FfylsfNQx1— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 24, 2021