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    «Краснодар» вылетел на ответный матч Лиги Европы с загребским «Динамо»

    «Краснодар» отправился в Загреб на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Динамо».

    «Мы полетели», – пишет пресс-служба российского клуба.

    • Первая игра закончилась со счетом 3:2 в пользу хорватов.
    • Ответная встреча пройдет 25 февраля, начало в – 23:00 мск.

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    Источник: твиттер «Краснодара»

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9

      mayyakq0z 51 минуту назад

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      Рейтинг: +2247

      Fusballer 58 минут назад

      Да ладно вам ругать Краснодар - больше половины сезона прошло, вот и подустали. Отдых нужен ребятам. Ну и загребское Динамо - мощный клуб.

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      Рейтинг: +2709

      sobaka120982 1 час назад

      Думаю пропустят штук 5 голов , по крайней мере больше это уже будет сверх не прилично)))))) P.S. Смотреть даже не буду, сон дороже нервов))))

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      Рейтинг: +5092

      playsh 1 час назад

      Сложняк,либо победа 3:2 и пенальти,либо победа 4:3,либо любая с разницей в два мяча даёт шанс.Все три варианта на грани фантастики.Удачи тебе,Краснодар.

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      Рейтинг: +2709

      sobaka120982 > playsh 1 час назад

      Смеюсь в подушку)) Краснодар рассыпался не начав сезон... тренер по ходу во время сборов на мальдивах загорал

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