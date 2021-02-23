Рабинер: «Еременко попросил «Ростов» о разрыве контракта, сказав, что не тянет требуемый объем работы»

Журналист Игорь Рабинер прокомментировал уход полузащитника Романа Еременко из «Ростова».

«По моей информации, Еременко сам попросил о разрыве контракта, сказав, что не тянет требуемый в «Ростове» объем работы и понимает, что на одних передачах сегодня на высоком уровне играть нельзя. Роман сам по доброй воле ушел с серьезных денег, а сейчас такого в футболе почти не бывает.

Он думал, что на сборах наберет форму, но не удалось. Видимо, сказалась тяжело перенесенная в прошлом году корона, и в свои 34 года выйти на прежний уровень он уже не смог. Матч с «Ахматом» и недоработки в обороне – в частности, в моменте с пенальти в ворота «Ростова» – расставил все точки над i , но к тому шло еще на предсезонке», – написал Рабинер в своeм телеграм-канале.