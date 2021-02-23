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  • Рабинер: «Еременко попросил «Ростов» о разрыве контракта, сказав, что не тянет требуемый объем работы»

Рабинер: «Еременко попросил «Ростов» о разрыве контракта, сказав, что не тянет требуемый объем работы»

23 февраля 2021, 18:12
6

Журналист Игорь Рабинер прокомментировал уход полузащитника Романа Еременко из «Ростова».

«По моей информации, Еременко сам попросил о разрыве контракта, сказав, что не тянет требуемый в «Ростове» объем работы и понимает, что на одних передачах сегодня на высоком уровне играть нельзя. Роман сам по доброй воле ушел с серьезных денег, а сейчас такого в футболе почти не бывает.

Он думал, что на сборах наберет форму, но не удалось. Видимо, сказалась тяжело перенесенная в прошлом году корона, и в свои 34 года выйти на прежний уровень он уже не смог. Матч с «Ахматом» и недоработки в обороне – в частности, в моменте с пенальти в ворота «Ростова» – расставил все точки над i , но к тому шло еще на предсезонке», – написал Рабинер в своeм телеграм-канале.

  • В составе «Ростова» Роман провел 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
  • Еременко выступал за «Ростов» с января 2019 года.
  • Контракт между сторонами был рассчитан до 2023 года.

Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Ростов Еременко Роман
Комментарии (6)
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Боцман59rus
1614100015
Из тебя журналист и писатель так себе, может свалишь на родину
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portero
1614108844
Ну если так, то в нпше время действительно такое редко бывает...
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Чехов на Садовой
1614112988
Молодец! Реально , после ковида, не тянет. Профессионал, всё трезво оценил. Респект, уважение и удачи. Спасибо за игру и всего, всего хорошего.
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maksimkol58
1614148257
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zigbert
1614173412
А если твоя информация неверная, господин Рабинер?
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Hektor 84
1614504133
Желтушная проплаченная писака этот рабинер
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