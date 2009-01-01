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    Рабинер: «Еременко попросил «Ростов» о разрыве контракта, сказав, что не тянет требуемый объем работы»

    Журналист Игорь Рабинер прокомментировал уход полузащитника Романа Еременко из «Ростова».

    «По моей информации, Еременко сам попросил о разрыве контракта, сказав, что не тянет требуемый в «Ростове» объем работы и понимает, что на одних передачах сегодня на высоком уровне играть нельзя. Роман сам по доброй воле ушел с серьезных денег, а сейчас такого в футболе почти не бывает.

    Он думал, что на сборах наберет форму, но не удалось. Видимо, сказалась тяжело перенесенная в прошлом году корона, и в свои 34 года выйти на прежний уровень он уже не смог. Матч с «Ахматом» и недоработки в обороне – в частности, в моменте с пенальти в ворота «Ростова» – расставил все точки над i , но к тому шло еще на предсезонке», – написал Рабинер в своeм телеграм-канале.

    • В составе «Ростова» Роман провел 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
    • Еременко выступал за «Ростов» с января 2019 года.
    • Контракт между сторонами был рассчитан до 2023 года.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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