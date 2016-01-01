Роналду забил 78 соперникам в топ-5 лигах Европы. Больше только у Ибрагимовича

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 23-го тура Серии А против «Кротоне».
Это 78-й соперник из топ-5 европейских лиг, которым забивал 36-летний футболист в течение карьеры.
По данному показателю португалец уступает только форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу (79).
Кроме того, Роналду забил всем командам из Серии А, где он выступает с лета 2018 года.