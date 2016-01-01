Серия А. «Интер» разгромил «Милан» и оторвался на четыре очка

«Интер» забил три безответных мяча «Милану» в матче 23-го тура Серии А.

Дубль оформил аргентинец Лаутаро Мартинес. Еще один мяч на счету Ромелу Лукаку. Бельгиец вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата Италии с 17 голами.

«Интер» забил 57 голов за 23 тура Серии А. Это лучший результат клуба с сезона-1950/51.

Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур

Милан – Интер – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Мартинес, 5; 0:2 – Мартинес, 57; 0:3 – Лукаку, 66.

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