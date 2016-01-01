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    Серия А. «Интер» разгромил «Милан» и оторвался на четыре очка

    «Интер» забил три безответных мяча «Милану» в матче 23-го тура Серии А.

    Дубль оформил аргентинец Лаутаро Мартинес. Еще один мяч на счету Ромелу Лукаку. Бельгиец вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата Италии с 17 голами.

    «Интер» забил 57 голов за 23 тура Серии А. Это лучший результат клуба с сезона-1950/51.

    Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур

    Милан – Интер – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мартинес, 5; 0:2 – Мартинес, 57; 0:3 – Лукаку, 66.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1407

      Tsigan 28 минут назад

      Для Милана попадание в лч будет успехом. А на следующий год можно попытаться навязать настоящую борьбу за скудетто.

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      Рейтинг: +8312

      Hektor 84 57 минут назад

      Лукаку машина! Форца Интеер!!!

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      Рейтинг: -707

      СуперПАВ9 > Hektor 84 34 минуты назад

      Говномашина

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      Рейтинг: +8312

      Hektor 84 > СуперПАВ9 23 минуты назад

      Желчь не изливай! Лукаку сегодня лучший был на поле. Плюс хороший голешник положил. А хваленая Ибра сдулась.

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      Рейтинг: +20647

      Боцман59rus 1 час назад

      Милан будет ЛЧ, а это успех))))

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