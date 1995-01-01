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    Примера. «Барселона» не смогла обыграть «Кадис» и завтра может опуститься на четвертое место

    «Барселона» сыграла вничью с «Кадисом» (1:1) в матче 24-го тура Примеры.

    На 32-й минуте с пенальти забил капитан каталонцев Лионель Месси. «Кадис» стал 81-й командой, которой аргентинец забивал в клубной карьере.

    Гости сравняли счет на 89-й минуте – 11-метровый реализовал Алеиш Фернандес. «Барселона» может опуститься на четвертое место в Примере в случае завтрашней победы «Севильи» над «Осасуной».

    Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

    Барселона – Кадис – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Месси (с пенальти), 32; 1:1 – Фернандес (с пенальти), 89.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Тимур А 16 минут назад

      шЛангле за всю игру ни одного результативного действия в защите. Единственное единоборство привело к пенке.

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