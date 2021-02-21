Примера. «Барселона» не смогла обыграть «Кадис» и завтра может опуститься на четвертое место

«Барселона» сыграла вничью с «Кадисом» (1:1) в матче 24-го тура Примеры.

На 32-й минуте с пенальти забил капитан каталонцев Лионель Месси. «Кадис» стал 81-й командой, которой аргентинец забивал в клубной карьере.

Гости сравняли счет на 89-й минуте – 11-метровый реализовал Алеиш Фернандес. «Барселона» может опуститься на четвертое место в Примере в случае завтрашней победы «Севильи» над «Осасуной».

Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

Барселона – Кадис – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Месси (с пенальти), 32; 1:1 – Фернандес (с пенальти), 89.

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