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    Юран: «У «СКА-Хабаровска» очень неплохие шансы против ЦСКА. Мы ими воспользуемся»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России против ЦСКА. Он назвал слагаемые успеха.

    «Считаю, что шансы против ЦСКА очень неплохие. Уверен, мы ими воспользуемся. Главное, чтобы на парней сам факт ЦСКА не довлел. Нужно быть по-спортивному злыми», – сказал Юран.

    • Встреча в Москве состоится завтра, 21 февраля.
    • В прошлом розыгрыше Кубка России Юран с «Химками» дошел до финала.
    • «СКА-Хабаровск» идет в ФНЛ на 7-м месте.

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    Источник: ютуб-канал «СКА-Хабаровска»

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    Сегодня, 20:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +20136

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Давай, Серёга, докажи, что Урунов пенсионер!)

      0
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      Рейтинг: +5089

      playsh 1 час назад

      Серёжа,ну хватит мести языком как помелом.Игроком был хорошим,но тренер ниже среднего.Зато болтун ты знатный.Без обид.

      0
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      Рейтинг: +955

      Dr.Metal 1 час назад

      Не накакайте только

      0
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