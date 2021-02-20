Юран: «У «СКА-Хабаровска» очень неплохие шансы против ЦСКА. Мы ими воспользуемся»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России против ЦСКА. Он назвал слагаемые успеха.

«Считаю, что шансы против ЦСКА очень неплохие. Уверен, мы ими воспользуемся. Главное, чтобы на парней сам факт ЦСКА не довлел. Нужно быть по-спортивному злыми», – сказал Юран.

Встреча в Москве состоится завтра, 21 февраля.

В прошлом розыгрыше Кубка России Юран с «Химками» дошел до финала.

«СКА-Хабаровск» идет в ФНЛ на 7-м месте.

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