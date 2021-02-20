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  • Юран: «У «СКА-Хабаровска» очень неплохие шансы против ЦСКА. Мы ими воспользуемся»

Юран: «У «СКА-Хабаровска» очень неплохие шансы против ЦСКА. Мы ими воспользуемся»

20 февраля 2021, 20:51
7

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России против ЦСКА. Он назвал слагаемые успеха.

«Считаю, что шансы против ЦСКА очень неплохие. Уверен, мы ими воспользуемся. Главное, чтобы на парней сам факт ЦСКА не довлел. Нужно быть по-спортивному злыми», – сказал Юран.

  • Встреча в Москве состоится завтра, 21 февраля.
  • В прошлом розыгрыше Кубка России Юран с «Химками» дошел до финала.
  • «СКА-Хабаровск» идет в ФНЛ на 7-м месте.

«СКА-Хабаровск»: «Для Базелюка матч с ЦСКА точно будет особенным»

Источник: ютуб-канал «СКА-Хабаровска»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА СКА-Хабаровск Юран Сергей
Комментарии (7)
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Dr.Metal
1613844490
Не накакайте только
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Plyash
1613846839
Серёжа,ну хватит мести языком как помелом.Игроком был хорошим,но тренер ниже среднего.Зато болтун ты знатный.Без обид.
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DOCTOR PENALTY
1613848065
Давай, Серёга, докажи, что Урунов пенсионер!)
Ответить
CF Kellevro
1613851132
Единственный шанс выехать на недооценке соперника.
Ответить
вальтер 79
1613851916
юран конкретный оптимист)))))))
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Бриг
1613852236
вполне может быть. кубок. юран уже доказывал
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ALEX ML
1613912931
Наложил на шанс
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