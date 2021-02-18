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  • Мбаппе, Холанд и Салах – среди претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Мбаппе, Холанд и Салах – среди претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

18 февраля 2021, 08:30
7

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам первых четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это Килиан Мбаппе из «ПСЖ», Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии», Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Сержиу Оливейра из «Порту».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов ПСЖ Боруссия Д Ливерпуль Порту Салах Мохамед Оливейра Сержиу Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг
Комментарии (7)
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neveldomha
1613627102
Мбаппе вне конкуренции
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vladik12
1613628396
Мбаппе.
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Korsar_03
1613630820
Забивашка-ниндзя, однозначно
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_Marqella_
1613633474
Мбаппе безусловно, я бы ещё Холанда выделила, скоро уйдёт из Борруссии...по любому...))
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Benifacto
1613636469
не ну Мбапэ против Холланда, всё же не Месси против КриРо, но тоже интересно, только они держат планку, Саллах всё же прошёл походу свой пик ....
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zigbert
1613651428
В данном случае Мбаппе.
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