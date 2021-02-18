Мбаппе, Холанд и Салах – среди претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам первых четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Это Килиан Мбаппе из «ПСЖ», Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии», Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Сержиу Оливейра из «Порту».
- Мбаппе сделал хет-трик в игре с «Барселоной» (4:1).
- Холанд оформил дубль в матче с «Севильей» (3:2).
- Салах забил победный гол «РБ Лейпциг» (2:0).
- Оливейра нанес два удара в створ ворот «Ювентуса» (2:1).
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Источник: Официальный сайт УЕФА