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    Мбаппе, Холанд и Салах – среди претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

    УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам первых четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Это Килиан Мбаппе из «ПСЖ», Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии», Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Сержиу Оливейра из «Порту».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5260

      vladik12 18 минут назад

      Мбаппе.

      0
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      Рейтинг: +2549

      neveldomha 40 минут назад

      Мбаппе вне конкуренции

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