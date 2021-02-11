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    AS: «Реал» хочет сократить зарплаты Рамоса и Лукаса, чтобы рассчитаться с Бэйлом

    «Реал» ищет дополнительные средства, чтобы иметь возможность заплатить Гарету Бэйлу зарплату за последний год контракта.

    По информации AS, по этой причине руководство мадридского клуба просит Серхио Рамоса и Лукаса Васкеса пойти на уменьшение окладов при продлении соглашений.

    «Реалу» придется в следующем сезоне потратить около 30 миллионов евро на валлийца.

    • Текущий сезон Бэйл проводит в аренде в «Тоттенхэме», но лондонцы не собираются его выкупать.
    • Рамос и Лукас летом могут стать свободными агентами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +45029

      portero 1 час назад

      Купили порося играть не хочет и не выгнать, Малком прям. Только валиец еще и наглец офигевший...

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      Рейтинг: +12189

      Garrincha58 > portero 44 минуты назад

      всё правильно не фиг было подписывать на такие зарплаты и Зениту так же и надо пусть теперь радуются что есть у них такой же хрусталь как и у многих ПСЖ-Неймар в Реале-Азар в Зените Малком в Ювентусе был Дуглас Коста они как то от него избавились в Валенсии-Черышев в Локомотиве постоянно больной Чорлука в Роме Дзаньоло таких стеклянных почти во всех клубах есть да ещё в Баварии Коман

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