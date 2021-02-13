AS: «Реал» хочет сократить зарплаты Рамоса и Лукаса, чтобы рассчитаться с Бэйлом

«Реал» ищет дополнительные средства, чтобы иметь возможность заплатить Гарету Бэйлу зарплату за последний год контракта.

По информации AS, по этой причине руководство мадридского клуба просит Серхио Рамоса и Лукаса Васкеса пойти на уменьшение окладов при продлении соглашений.

«Реалу» придется в следующем сезоне потратить около 30 миллионов евро на валлийца.