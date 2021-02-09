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    Джикия – о Промесе в «Спартаке»: «Скоро. Надеюсь»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном возвращении в московский клуб полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

    – Георгий, где Промес?

    – Скоро. Надеюсь.

    • «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по Промесу.
    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • Он забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.02.2021 23:46
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9

      Pudddle 1 час назад

      Этот бородатый хряк спит и видит возвращение этого сникерса! В каждом интервью о нем бредит! Гы-гы-гы!

      -1
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      Рейтинг: +587

      rammax fcsm > Pudddle 39 минут назад

      как поршень работает писька ни.гера
      у паддлы в очке...
      потом он дрищет кровью раздолбанным
      очком сутки на толчке..
      и думает: о боже, как больно, и, всё-таки приятно
      когда ни.гер водит болтом туда-сюда-обратно...

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      Рейтинг: +9

      Pudddle > rammax fcsm 15 секунд назад

      Фашист, ты че? Совсем крыша поехала от своего Линдемана? Я давно понял, что ты - гей, но не думал, что настолько сильно плохо у тебя с личной жизнью! Гы-гы-гы

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      Рейтинг: +587

      rammax fcsm 1 час назад

      Может стоит помолчать и потренироваться, вместо всякой херни, чтоб не вафлить и не привозить в каждом матче??? Поменьше вяканья, побольше ДЕЛА!! Жиго один ВСЮ оборону один тянуть не может!!!

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