Джикия – о Промесе в «Спартаке»: «Скоро. Надеюсь»

Этот бородатый хряк спит и видит возвращение этого сникерса! В каждом интервью о нем бредит! Гы-гы-гы!
Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном возвращении в московский клуб полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.
– Георгий, где Промес?
– Скоро. Надеюсь.
- «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по Промесу.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
- Он забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.
«Хватит показывать ерунду, где Промес?» Джикия – о голе с отрицательного угла