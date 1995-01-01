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    Тедеско: «Хочу, чтобы Промес скорее приехал и начал работать»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о трансферах команды в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что клуб подпишет полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

    – На какую позицию вам нужен игрок?

    – Сложно сказать. Мы сейчас в хорошей форме, у нас хорошая команда. Если бы мы могли что-то улучшить, было бы неплохо найти исполнителя на позицию крайнего полузащитника.

    – Ждать ли еще трансферов этой зимой?

    – Возможно, да.

    – Как проходят переговоры по Промесу?

    – Слежу за новостями по нему, руководство меня информирует. Ждем, что вопрос решится. Конечно, я как тренер хочу, чтобы он скорее приехал и начал работать, чтобы влиться в коллектив. В клубе делают для этого все возможное.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • Он забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1090

      FROL001 4 минуты назад

      Промяс давно уже сбитый лётчик. Но грех не подоить мазутный проект на ровном месте. гыгыгы

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      Рейтинг: -542

      литлбой77 12 минут назад

      давно пора!надо нормально подготовиться к сезону!

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