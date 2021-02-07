Тедеско: «Хочу, чтобы Промес скорее приехал и начал работать»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о трансферах команды в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что клуб подпишет полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

– На какую позицию вам нужен игрок?

– Сложно сказать. Мы сейчас в хорошей форме, у нас хорошая команда. Если бы мы могли что-то улучшить, было бы неплохо найти исполнителя на позицию крайнего полузащитника.

– Ждать ли еще трансферов этой зимой?

– Возможно, да.

– Как проходят переговоры по Промесу?

– Слежу за новостями по нему, руководство меня информирует. Ждем, что вопрос решится. Конечно, я как тренер хочу, чтобы он скорее приехал и начал работать, чтобы влиться в коллектив. В клубе делают для этого все возможное.