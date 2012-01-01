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    Журналист Эредия: «Промес уже игрок «Спартака»

    Трансфер Квинси Промеса в «Спартак» уже завершен. Вскоре о сделке должны объявить официально.

    «В ближайшее время сообщат официально. Квинси Промес уже игрок «Спартака», – утверждает Алекс Эредия.

    • Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует хавбека за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 9 миллионов.
    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • Он забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

    «СЭ»: «Спартак» хочет застраховать траты на Промеса из-за его уголовного дела

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    Источник: твиттер Алекса Эредии

    Эредия специализируется на информации о нидерландском футболе. Аудитория в твиттере - более 8,8 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии20
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      Рейтинг: +4108

      ЮНик 2 минуты назад

      "Промес безнадежно не в форме, и не похоже, что он сможет ее набрать. К тому же он занимает место молодых игроков. И не забывайте, что может быть заведено уголовное дело, а для «Аякса» это большой удар по репутации. Есть прекрасная возможность избавиться от него, и ей нужно воспользоваться»(сайт Аякса").
      Но в нынешней РПЛ даже спившийся хулиган и разучившийся играть Промес будет выглядеть суперзвездой на фоне мастурбатора.

      0
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      Рейтинг: +71

      ViktorMG1953 28 минут назад

      Только когда объявят на официальном сайте.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25667

      VVM1964 1 час назад

      Надеюсь , что опровержения не будет , жду официальных подтверждений .

      2
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      Рейтинг: +13334

      alarm 1 час назад

      позор!

      -1
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      Рейтинг: +11221

      JTherry > alarm 58 минут назад

      чтобы не было "мучительно больно": в Риге есть финский полузащитник Микаэль Сойсало, не теряйтесь - для бомже-политпроекта))) актуально - как дополнение к дрочубе...

      3
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      Рейтинг: +13334

      alarm > JTherry 48 минут назад

      по этой причине спортаг уже третий контрольный матч с ригой проводит? прикрытие, с целью разглядеть будущую легенду тарасофки?

      0
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      Рейтинг: +165

      ВежливыйХам > alarm 44 минуты назад

      как там тётка зинка резинка поживает а петушок?

      3
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      Рейтинг: +11221

      JTherry > alarm 44 минуты назад

      по этой причине матч-премьер даже сублицензию приобрел, чтобы бомжи смогли будущую "легенду" рассмотреть за свои кровные))

      2
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      Рейтинг: +165

      ВежливыйХам > alarm 42 минуты назад

      извращенцы с голубой речки невы фу мля а не клуб

      2
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      Рейтинг: +255

      Рыжий бес 1 час назад

      С возвращением и хорошей игры .

      2
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      Рейтинг: +357

      dva064 1 час назад

      Вот те на,Антоха снова с нами,Удачи!!!

      3
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      Рейтинг: +8

      d c 1 час назад

      Eсли делаете cтавки -> info-bet.ru

      -1
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      Рейтинг: +44912

      portero 1 час назад

      Ну если так будем ждать что покажет и в каком он состоянии.
      Конечно есть надежда что мреди пешеходов опять будет выделяться...

      0
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      Рейтинг: +1415

      ySS 1 час назад

      Если трансфер состоится, то надо ещё посмотреть, насколько он себя оправдает.
      В любом случае, удачи, Квинси!

      2
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      Рейтинг: +19232

      silver29 1 час назад

      Иногда они возвращаются, не подведи Антоха !

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