Журналист Эредия: «Промес уже игрок «Спартака»

Трансфер Квинси Промеса в «Спартак» уже завершен. Вскоре о сделке должны объявить официально.
«В ближайшее время сообщат официально. Квинси Промес уже игрок «Спартака», – утверждает Алекс Эредия.
- Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует хавбека за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 9 миллионов.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
- Он забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.
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Источник: твиттер Алекса Эредии
Эредия специализируется на информации о нидерландском футболе. Аудитория в твиттере - более 8,8 тысячи подписчиков.