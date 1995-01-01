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    Прядкин: «В условиях государственного финансирования никто не застрахован от повторения истории «Тамбова»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин предупредил, что ситуация с долгами, как у «Тамбова», может подстерегать и другие клубы. Причина – государственное финансирование.

    – История с «Тамбовом» чему-нибудь научит? Были «Тосно», другие клубы.

    – В условиях государственного финансирования никто не застрахован от повторения истории. Бывают разные ситуации. От госфинансирования нельзя сейчас отказаться. У нас нет столько частных клубов.

    • РПЛ совместно с клубами нашла варианты, как «Тамбову» завершить сезон.
    • Глава РФС Александр Дюков отметил, что клубы РПЛ обеспечат «Тамбов» футболистами, отдав их в бесплатную аренду.
    • Ранее сообщалось, что долг «Тамбова» вырос до 544,1 миллиона рублей.

    Прядкин – о «Тамбове»: «Губернатор извинился за то, что не построил стадион»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 08:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +422

      dragoon000320 43 минуты назад

      само собой никто не застрахован от повторения этой истории, потому что эти деньги всегда осваиваются особо ушлыми людьми в руководстве клуба, Прядкин сам не по наслышке с этим знаком...

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      Рейтинг: +4394

      Давид59 2 часа назад

      Всё футбольное хозяйство неправильное. А это результат того, что происходит в стране. Государство везде. Бизнесу очень плохо.

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