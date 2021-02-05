Прядкин: «В условиях государственного финансирования никто не застрахован от повторения истории «Тамбова»

Президент РПЛ Сергей Прядкин предупредил, что ситуация с долгами, как у «Тамбова», может подстерегать и другие клубы. Причина – государственное финансирование.

– История с «Тамбовом» чему-нибудь научит? Были «Тосно», другие клубы.

– В условиях государственного финансирования никто не застрахован от повторения истории. Бывают разные ситуации. От госфинансирования нельзя сейчас отказаться. У нас нет столько частных клубов.

РПЛ совместно с клубами нашла варианты, как «Тамбову» завершить сезон.

Глава РФС Александр Дюков отметил, что клубы РПЛ обеспечат «Тамбов» футболистами, отдав их в бесплатную аренду.

отметил, что клубы РПЛ обеспечат «Тамбов» футболистами, отдав их в бесплатную аренду. Ранее сообщалось, что долг «Тамбова» вырос до 544,1 миллиона рублей.

Прядкин – о «Тамбове»: «Губернатор извинился за то, что не построил стадион»