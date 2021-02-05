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  • Прядкин: «В условиях государственного финансирования никто не застрахован от повторения истории «Тамбова»

Прядкин: «В условиях государственного финансирования никто не застрахован от повторения истории «Тамбова»

5 февраля 2021, 08:13
9

Президент РПЛ Сергей Прядкин предупредил, что ситуация с долгами, как у «Тамбова», может подстерегать и другие клубы. Причина – государственное финансирование.

– История с «Тамбовом» чему-нибудь научит? Были «Тосно», другие клубы.

– В условиях государственного финансирования никто не застрахован от повторения истории. Бывают разные ситуации. От госфинансирования нельзя сейчас отказаться. У нас нет столько частных клубов.

  • РПЛ совместно с клубами нашла варианты, как «Тамбову» завершить сезон.
  • Глава РФС Александр Дюков отметил, что клубы РПЛ обеспечат «Тамбов» футболистами, отдав их в бесплатную аренду.
  • Ранее сообщалось, что долг «Тамбова» вырос до 544,1 миллиона рублей.

Прядкин – о «Тамбове»: «Губернатор извинился за то, что не построил стадион»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Тамбов Прядкин Сергей
Комментарии (9)
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Давид59
1612502790
Всё футбольное хозяйство неправильное. А это результат того, что происходит в стране. Государство везде. Бизнесу очень плохо.
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O-kolesov
1612516061
Дык, откуда взяться "государственному финансированию"? вы или такие как вы, из едросов , всё государство и разворовали.
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JTherry
1612516546
"в условиях государственного финансирования никто не застрахован от повторения истории", поэтому надо увеличить количество клубов аж до 18-20 (по депутату Газзаеву)!!!!!!)) чтобы государственной казне поплохело, деньги ведь некуда девать, кроме, как на (вроде) футболистов... и клубы будут продолжать, "как мухи выздоравливать" (по писателю Гоголю)...
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NewLife
1612531172
Давайте начнем экономить со снижения в два раза зарплат в РФС и Минспорте. А вообще, если футбол сидит на шее у государства, давайте выбирать, что нам важнее поддерживать мутные мошеннические клубы или бороться с постыдным количеством наших граждан, живущих за чертой бедности. А уже потом пропоем: "зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, и даже в области балета, мы впереди планеты всей".
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ivany4
1612535580
Нашему государственному финансированию, не хватает государственного управления и государственного контроля. Желательно в лице тов. Сталина.)) В РПЛ частное финансирование разбазаривают на раз. Что уж говорить про государственное.))
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Hektor 84
1612538407
Ну ну! Хочешь сказать ворюги в каждом клубе)))
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sochi-2013
1612542891
Во всем мире, профессиональный спорт вообще и футбол в частности, средство для отмыва и хищения денег, но у нас это приобрело гипертрофированные размеры! Увы, возврата к ЛЮБИТЕЛЬСКОМУ (от слова любить)спорту возврата нет!
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