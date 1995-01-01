Прядкин: «В условиях государственного финансирования никто не застрахован от повторения истории «Тамбова»

само собой никто не застрахован от повторения этой истории, потому что эти деньги всегда осваиваются особо ушлыми людьми в руководстве клуба, Прядкин сам не по наслышке с этим знаком...
Президент РПЛ Сергей Прядкин предупредил, что ситуация с долгами, как у «Тамбова», может подстерегать и другие клубы. Причина – государственное финансирование.
– История с «Тамбовом» чему-нибудь научит? Были «Тосно», другие клубы.
– В условиях государственного финансирования никто не застрахован от повторения истории. Бывают разные ситуации. От госфинансирования нельзя сейчас отказаться. У нас нет столько частных клубов.
- РПЛ совместно с клубами нашла варианты, как «Тамбову» завершить сезон.
- Глава РФС Александр Дюков отметил, что клубы РПЛ обеспечат «Тамбов» футболистами, отдав их в бесплатную аренду.
- Ранее сообщалось, что долг «Тамбова» вырос до 544,1 миллиона рублей.
Прядкин – о «Тамбове»: «Губернатор извинился за то, что не построил стадион»