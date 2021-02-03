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    АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Бернли» и укрепился на первом месте, «Лестер» обыграл в гостях «Фулхэм»

    «Манчестер Сити» победил в 13-й раз подряд. В восьмой раз подряд обыгран «Бернли». Оба гола забиты в первом тайме.

    Илкай Гюндоган в последних своих десяти матчах АПЛ поучаствовал в восьми голах. В предшествовавших этим десяти играм 61 встрече немец тоже поучаствовал в восьми голах.

    Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон в последних 12 матчах поучаствовал в 11 голах (шесть раз забил и сделал пять результативных пасов).

    Мэддисон впервые в карьере сделал ассистентский дубль в матче АПЛ.

    Келечи Ихеначо забил свой первый гол в сезоне АПЛ.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

    Бернли – Манчестер Сити – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Жезус, 3; 0:2 – Стерлинг, 38.

    Фулхэм – Лестер – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ихеначо, 17; 0:2 – Джастин, 44.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2021 22:53
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