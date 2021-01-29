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    Кастро проводит 400-й матч в Бундеслиге

    В эти минуты проходит матч 19-го тура чемпионата Германии между «Штутгартом» и «Майнцем». 400-ю встречу в Бундеслиге проводит капитан хозяев Гонсало Кастро.

    Среди действующих футболистов турнира только два игрока помимо Кастро достигли этой отметки. Это Мануэль Нойер и Кристиан Гентнер.

    • 33-летний Кастро дебютировал в Бундеслиге в 2005 году в составе «Байера».
    • Главное достижение в карьере – Кубок Германии с дортмундской «Боруссией» в 2017 году.
    • В 2007 году Кастро провел 5 матчей за сборную Германии.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    29.01.2021 22:38
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