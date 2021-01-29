Кастро проводит 400-й матч в Бундеслиге

В эти минуты проходит матч 19-го тура чемпионата Германии между «Штутгартом» и «Майнцем». 400-ю встречу в Бундеслиге проводит капитан хозяев Гонсало Кастро.
Среди действующих футболистов турнира только два игрока помимо Кастро достигли этой отметки. Это Мануэль Нойер и Кристиан Гентнер.
- 33-летний Кастро дебютировал в Бундеслиге в 2005 году в составе «Байера».
- Главное достижение в карьере – Кубок Германии с дортмундской «Боруссией» в 2017 году.
- В 2007 году Кастро провел 5 матчей за сборную Германии.
Источник: Бомбардир.ру