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    АПЛ. «Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в первом матче под руководством Тухеля

    «Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 20-го тура АПЛ. Команды не смогли отличиться.

    Томас Тухель провел первый матч в качестве главного тренера лондонского клуба. В шести последних матчах АПЛ «Челси» одержал только одну победу.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

    Челси – Вулверхэмптон – 0:0

    Бернли – Астон Вилла – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уоткинс, 14; 1:1 – Ми, 52; 1:2 – Грилиш, 68; 2:2 – МакНил, 76; 3:2 – Вуд, 79.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2021 22:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      acticlemayhock 47 минут назад

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      Рейтинг: +10316

      DeStar 1 час назад

      Тухеля можно сразу увольнять. АПл с такими матчами сосет хер на коленях у даже белорусского . Волки нахер из апл , раза 3 на чужой половине поля побывали. А челси.... состав странный , пешеходы

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      Рейтинг: +658

      Радио1000шумеров > DeStar 44 минуты назад

      Не торопись, надо посмотреть. Хотя такой феерии как в первый приход Моуриньо, конечно, не наблюдается. Игра странная, да, пешеходная. Жиру и Аспи - полный балласт, что они в команде делают? Может Тухелю плетку дать?)

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      Рейтинг: +10316

      DeStar > Радио1000шумеров 32 минуты назад

      просто когда приходит новый тренер обычно идет какой-то взрыв, игроки хотят себя показать и все такое. А сегодня увидел такое ГГ, что ... как будто они продолжают сливать лэмпарда. я понимаю что автобус вскрывать любому клубу мира тяжело. Но *** твою мать , 95% пасов назад? при владении мячом где-то в 80%?всю игру смотреть как они пытаются ЦЕНТР поля перейти)))

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