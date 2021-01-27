АПЛ. «Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в первом матче под руководством Тухеля

«Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 20-го тура АПЛ. Команды не смогли отличиться.

Томас Тухель провел первый матч в качестве главного тренера лондонского клуба. В шести последних матчах АПЛ «Челси» одержал только одну победу.

Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

Челси – Вулверхэмптон – 0:0

Бернли – Астон Вилла – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Уоткинс, 14; 1:1 – Ми, 52; 1:2 – Грилиш, 68; 2:2 – МакНил, 76; 3:2 – Вуд, 79.

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