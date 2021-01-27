АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич» и возглавил таблицу, «Арсенал» победил «Саутгемптон»

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич» на выезде в матче 20-го тура АПЛ (5:0).

Команда Хосепа Гвардиолы одержала 11-ю победу подряд во всех турнирах и вышла на первое место в чемпионате.

«Арсенал» обыграл на выезде «Саутгемптон» (3:1) и поднялся на восьмое место в АПЛ.

Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

Вест Бромвич – Манчестер Сити – 0:5 (0:4)

Голы: 0:1 – Гюндоган, 6; 0:2 – Канселу, 20; 0:3 – Гюндоган, 30; 0:4 – Марез, 45+2; 0:5 – Стерлинг, 57.

Саутгемптон – Арсенал – 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Армстронг, 3; 1:1 – Пепе, 8; 1:2 – Сака, 39; 1:3 – Ляказетт, 72.

Кристал Пэлас – Вест Хэм – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Заха, 3; 1:1 – Соучек, 9; 1:2 – Соучек, 25; 1:3 – Доусон, 65; 2:3 – Батшуайи, 90+7.

Ньюкасл – Лидс – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Рафинья, 17; 1:1 – Альмирон, 57; 1:2 – Харрисон, 61.

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