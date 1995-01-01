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    АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич» и возглавил таблицу, «Арсенал» победил «Саутгемптон»

    «Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич» на выезде в матче 20-го тура АПЛ (5:0).

    Команда Хосепа Гвардиолы одержала 11-ю победу подряд во всех турнирах и вышла на первое место в чемпионате.

    «Арсенал» обыграл на выезде «Саутгемптон» (3:1) и поднялся на восьмое место в АПЛ.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

    Вест Бромвич – Манчестер Сити – 0:5 (0:4)

    Голы: 0:1 – Гюндоган, 6; 0:2 – Канселу, 20; 0:3 – Гюндоган, 30; 0:4 – Марез, 45+2; 0:5 – Стерлинг, 57.

    Саутгемптон – Арсенал – 1:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Армстронг, 3; 1:1 – Пепе, 8; 1:2 – Сака, 39; 1:3 – Ляказетт, 72.

    Кристал Пэлас – Вест Хэм – 2:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Заха, 3; 1:1 – Соучек, 9; 1:2 – Соучек, 25; 1:3 – Доусон, 65; 2:3 – Батшуайи, 90+7.

    Ньюкасл – Лидс – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рафинья, 17; 1:1 – Альмирон, 57; 1:2 – Харрисон, 61.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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